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Родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении
08.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Родственники члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении, сообщил штаб экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Оппозиционер была
"Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", – сказали в штабе.
Не впервые
Марию Колесникову уже один раз задерживали в центре Минска, но потом силовики извинились, сославшись на то, что обознались, и отпустили. Еще один раз Колесникову
Как ранее сообщал Sputnik, генеральная прокуратура Беларуси 19 августа
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В милиции заявили, что заявление родных оппозиционера принято, женщину в настоящее время разыскивают.
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