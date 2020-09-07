Родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Родственники члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении, сообщил штаб экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Оппозиционер была задержана , предположительно, сотрудниками правоохранительных органов в понедельник в Минске. После этого она перестала выходить на связь, и к настоящему времени ее местонахождение не известно.

"Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", – сказали в штабе.

Не впервые

Марию Колесникову уже один раз задерживали в центре Минска, но потом силовики извинились, сославшись на то, что обознались, и отпустили. Еще один раз Колесникову вызывали на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о призывах к свержению власти.

Как ранее сообщал Sputnik, генеральная прокуратура Беларуси 19 августа возбудила уголовное дело по факту создания КС , речь идет о призывах к захвату власти. Его расследует Центральный аппарат СК. На допрос в качестве свидетелей уже вызывали нескольких членов президиума КС ― юриста Максима Знака, руководителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского, экс-директора Купаловского театра Павла Латушко, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич . Их допрашивали в качестве свидетелей, все, за исключением Алексиевич и Колесниковой, дали показания и подписку о неразглашении.

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