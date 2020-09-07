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Маршрутка перевернулась под Логойском – погиб пассажир

08.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись на трассе М3 в Логойском районе, в результате аварии погиб один человек, сообщили в МВД Беларуси.

ДТП произошло в понедельник около 17:30. Легковой Peugeot под управлением 40-летнего водителя столкнулся с движущимся в попутном направлении по маршруту "Плещеницы – Логойск – Минск" микроавтобусом Mercedes-Benz, за рулем которого находился 45-летний водитель. В результате удара микроавтобус опрокинулся.

© Photo : МВД Беларуси
Пока неизвестно, по какой причине произошло столкновение

"Погиб пассажир микроавтобуса, еще шесть пассажиров доставлены в больницу. Их личности устанавливаются", - рассказали в понедельник вечером в пресс-службе МВД.

© Photo : МВД Беларуси
Шесть пассажиров микроавтобуса госпитализированы

Всего кроме водителя в микроавтобусе находились 12 пассажиров. В МВД уточнили, что водитель Peugeot ранее 48 раз привлекался к административной ответственности.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники ГАИ, МЧС и медики.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель легковушки столкнулся с микроавтобусом, в котором помимо водителя находились 12 пассажиров.
 
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