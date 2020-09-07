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Маршрутка перевернулась под Логойском – погиб пассажир
08.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись на трассе М3 в Логойском районе, в результате аварии погиб один человек, сообщили в МВД Беларуси.
ДТП произошло в понедельник около 17:30. Легковой Peugeot под управлением 40-летнего водителя столкнулся с движущимся в попутном направлении по маршруту "Плещеницы – Логойск – Минск" микроавтобусом Mercedes-Benz, за рулем которого находился 45-летний водитель. В результате удара микроавтобус опрокинулся.
© Photo : МВД Беларуси
Пока неизвестно, по какой причине произошло столкновение
"Погиб пассажир микроавтобуса, еще шесть пассажиров доставлены в больницу. Их личности устанавливаются", - рассказали в понедельник вечером в пресс-службе МВД.
© Photo : МВД Беларуси
Шесть пассажиров микроавтобуса госпитализированы
Всего кроме водителя в микроавтобусе находились 12 пассажиров. В МВД уточнили, что водитель Peugeot ранее 48 раз привлекался к административной ответственности.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники ГАИ, МЧС и медики.
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Водитель легковушки столкнулся с микроавтобусом, в котором помимо водителя находились 12 пассажиров.
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