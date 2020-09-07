Террорист, убивший 39 человек в стамбульском клубе, получил 1432 года тюрьмы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Обвиняемый в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, приговорен к 1432 годам лишения свободы, передает агентство Anadolu.

В январе 2017-го террорист-одиночка в костюме Санта-Клауса ворвался на дискотеку и расстрелял отдыхающих . В тот момент в ночном клубе находились около 800 посетителей, которые праздновали Новый год.

В результате нападения 39 человек погибли и 69 получили ранения. Среди погибших была гражданка России.

Лишь в середине января сотрудникам отдела по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула удалось поймать в районе Эсенюрт предположительного подозреваемого. Им оказался уроженец Узбекистана Абдулкадир Машарипов, который впоследствии признал вину.

По информации агентства, в понедельник Машарипов был признан виновным в содействии умышленному убийству, пособничестве в нарушении конституции и содействии в умышленном покушении на убийство. Уголовный суд Стамбула приговорил его к 1432 годам лишения свободы.