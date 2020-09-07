ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Террорист, убивший 39 человек в стамбульском клубе, получил 1432 года тюрьмы

08.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Обвиняемый в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, приговорен к 1432 годам лишения свободы, передает агентство Anadolu.

© Flickr / Dave Conner
Арестован исполнитель "новогоднего" теракта в ночном клубе Стамбула

В январе 2017-го террорист-одиночка в костюме Санта-Клауса ворвался на дискотеку и расстрелял отдыхающих. В тот момент в ночном клубе находились около 800 посетителей, которые праздновали Новый год.

В результате нападения 39 человек погибли и 69 получили ранения. Среди погибших была гражданка России.

Лишь в середине января сотрудникам отдела по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула удалось поймать в районе Эсенюрт предположительного подозреваемого. Им оказался уроженец Узбекистана Абдулкадир Машарипов, который впоследствии признал вину.

По информации агентства, в понедельник Машарипов был признан виновным в содействии умышленному убийству, пособничестве в нарушении конституции и содействии в умышленном покушении на убийство. Уголовный суд Стамбула приговорил его к 1432 годам лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина совершил нападение в новогоднюю ночь, его жертвами стали не только граждане Турции, но и иностранцы.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бресте неизвестный угрожал взорвать здание «Белтелекома», если ему не перечислят 50 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика