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Террорист, убивший 39 человек в стамбульском клубе, получил 1432 года тюрьмы
08.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Обвиняемый в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, приговорен к 1432 годам лишения свободы, передает агентство Anadolu.
В январе 2017-го террорист-одиночка в костюме Санта-Клауса ворвался на дискотеку и
В результате нападения 39 человек погибли и 69 получили ранения. Среди погибших была гражданка России.
Лишь в середине января сотрудникам отдела по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула удалось поймать в районе Эсенюрт предположительного подозреваемого. Им оказался уроженец Узбекистана Абдулкадир Машарипов, который впоследствии признал вину.
По информации агентства, в понедельник Машарипов был признан виновным в содействии умышленному убийству, пособничестве в нарушении конституции и содействии в умышленном покушении на убийство. Уголовный суд Стамбула приговорил его к 1432 годам лишения свободы.
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Мужчина совершил нападение в новогоднюю ночь, его жертвами стали не только граждане Турции, но и иностранцы.
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