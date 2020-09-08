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Госпогранкомитет подтвердил задержание Колесниковой на границе с Украиной

08.09.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Члена президиума Координационного совета оппозицию Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, о том, как это произошло, рассказали в Государственном пограничном комитете (ГПК).

© Sputnik / Иван Руднев
Выезд Ковальковой за границу прокомментировали в МВД

Утром во вторник в ГПК сообщили, что члены Координационного совета Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов, пропавшие накануне, попытались пересечь границу с Украиной. Это произошло около 4 часов утра в пункте пропуска "Александровка".

Как выяснилось, выезд в соседнюю страну не прошел гладко.

"С учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на данном участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды. Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле BMW прошли таможенный и пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", - цитирует официального представителя ГПК Антона Бычковского БелТА.

По его словам, Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию Беларуси и оказались на сопредельной стороне. Мария Колесникова задержана. Такую же версию развития событий озвучили с утра белорусские телеканалы в утреннем выпуске новостей.

© Sputnik / Виктор Толочко
Штаб КС: Латушко выехал за пределы Беларуси на несколько дней

С чего все началось

В минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова предположительно была задержана сотрудниками правоохранительных органов. После этого она перестала выходить на связь, до позднего вечера ее местонахождение не было известно. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении.

После исчезновения представительницы оппозиции, на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.

Кто еще уехал за границу

До этого подобным образом исчезали и находились за границей другие представители оппозиции. Так, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поспешно выехала в Литву после общения с правоохранителями через день после выборов. Оппозиционный политик, член КС Павел Латушко выехал из Беларуси в Польшу в начале сентября, однако штаб совета заверил, что он вскоре вернется в страну. Спустя несколько дней в Польшу отправилась также член президиума КС Ольга Ковалькова.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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По данным ведомства, члены Координационного совета попытались скрыться, Марию Колесникову удалось задержать, а Антон Родненков и Иван Кравцов сумели проскочить...
 
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