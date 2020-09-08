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Госпогранкомитет подтвердил задержание Колесниковой на границе с Украиной
08.09.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Члена президиума Координационного совета оппозицию Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, о том, как это произошло, рассказали в Государственном пограничном комитете (ГПК).
© Sputnik / Иван Руднев
Утром во вторник в ГПК сообщили, что члены Координационного совета Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов, пропавшие накануне, попытались
Как выяснилось, выезд в соседнюю страну не прошел гладко.
"С учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на данном участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды. Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле BMW прошли таможенный и пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", - цитирует официального представителя ГПК Антона Бычковского
По его словам, Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию Беларуси и оказались на сопредельной стороне. Мария Колесникова задержана. Такую же версию развития событий озвучили с утра белорусские телеканалы в утреннем выпуске новостей.
© Sputnik / Виктор Толочко
С чего все началось
В минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова
После исчезновения представительницы оппозиции, на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у
Кто еще уехал за границу
До этого подобным образом исчезали и находились за границей другие представители оппозиции. Так, экс-кандидат в президенты
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По данным ведомства, члены Координационного совета попытались скрыться, Марию Колесникову удалось задержать, а Антон Родненков и Иван Кравцов сумели проскочить...
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