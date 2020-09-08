Госпогранкомитет подтвердил задержание Колесниковой на границе с Украиной

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Члена президиума Координационного совета оппозицию Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, о том, как это произошло, рассказали в Государственном пограничном комитете (ГПК).

Утром во вторник в ГПК сообщили, что члены Координационного совета Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов, пропавшие накануне, попытались пересечь границу с Украиной . Это произошло около 4 часов утра в пункте пропуска "Александровка".

Как выяснилось, выезд в соседнюю страну не прошел гладко.

"С учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на данном участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды. Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле BMW прошли таможенный и пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", - цитирует официального представителя ГПК Антона Бычковского БелТА .

По его словам, Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию Беларуси и оказались на сопредельной стороне. Мария Колесникова задержана. Такую же версию развития событий озвучили с утра белорусские телеканалы в утреннем выпуске новостей.

С чего все началось

В минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова предположительно была задержан а сотрудниками правоохранительных органов. После этого она перестала выходить на связь, до позднего вечера ее местонахождение не было известно. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении.

После исчезновения представительницы оппозиции, на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой , но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.

Кто еще уехал за границу

До этого подобным образом исчезали и находились за границей другие представители оппозиции. Так, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поспешно выехала в Литву после общения с правоохранителями через день после выборов. Оппозиционный политик, член КС Павел Латушко выехал из Беларуси в Польшу в начале сентября, однако штаб совета заверил, что он вскоре вернется в страну. Спустя несколько дней в Польшу отправилась также член президиума КС Ольга Ковалькова.

Читайте также:

Члена КС обвинили в неуплате налогов , еще одного осудили на 15 суток

, еще одного осудили на 15 суток Лавров: деятельность по дестабилизации ситуации в Беларуси ведется с Украины

в Беларуси ведется с Украины Задержана член президиума Координационного совета Лилия Власова