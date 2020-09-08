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Члены Координационного совета Родненков и Кравцов задержаны в Украине - ГПК

08.09.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины, об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

"По имеющейся у нас информации, в порядке взаимодействия Родненков и Кравцов задержаны сопредельной стороной на территории Украины", - сообщи официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Он пояснил, что в настоящий момент с ними проводится разбирательство. Установлено, что данные граждане имеют вид на жительство в Украине.

Что произошло?

В минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова предположительно была задержана сотрудниками правоохранительных органов. После этого она перестала выходить на связь, до позднего вечера ее местонахождение не было известно. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении.

© Sputnik / Виктор Толочко
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После исчезновения представительницы оппозиции, на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.

Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым пыталась выехать на территорию Украины. Позже в ведомстве рассказали, что члены КС попытались скрыться, задержать удалось только Марию Колесникову. Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси и оказались на сопредельной территории.

В Госпогранслужбе Украины рассказали, что двое сотрудников аппарата Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов проходят оформление на одном из пунктов пропуска на украинской границе.

Позже в белорусском погранкомитете сообщили, что Мария Колесникова была задержана.

"На данный момент Мария Колесникова задержана для установления обстоятельств произошедшего", - сказал представитель ГПК Антон Бычковский.

Уезжать не планировала

Член КС Максим Знак сообщил Sputnik, что Мария Колесникова не планировала покидать Беларусь.

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
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"Уезжать не планировала, никакой дополнительной информации нет. Читая сообщения Госпогранкомитета и государственных медиа мы находимся в недоумении и надеемся, что эта информация все-таки от Ивана и от Антона поступит. Либо по Марии Колесниковой будет информация ее адвокатам сообщена. По крайней мере, за что она задержана, на каком основании и зачем", - рассказал он.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уже высказалась по поводу ситуации с задержанием Колесниковой.

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета  и политзаключенные", - подчеркнула она.

 
Теги: Минск
 
 
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Около часа назад Госпогранслужба Украины сообщала, что белорусские оппозиционеры, якобы попытавшиеся сбежать из Беларуси, проходят оформление в одном из пунктов...
 
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