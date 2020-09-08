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Члены Координационного совета Родненков и Кравцов задержаны в Украине - ГПК
08.09.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины, об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.
"По имеющейся у нас информации, в порядке взаимодействия Родненков и Кравцов задержаны сопредельной стороной на территории Украины", - сообщи официальный представитель ГПК Антон Бычковский.
Он пояснил, что в настоящий момент с ними проводится разбирательство. Установлено, что данные граждане имеют вид на жительство в Украине.
Что произошло?
В минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума
© Sputnik / Виктор Толочко
После исчезновения представительницы оппозиции, на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.
Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым
В Госпогранслужбе Украины рассказали, что двое сотрудников аппарата Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов
Позже в белорусском погранкомитете сообщили, что Мария Колесникова была задержана.
"На данный момент Мария Колесникова задержана для установления обстоятельств произошедшего", - сказал представитель ГПК Антон Бычковский.
Уезжать не планировала
Член КС Максим Знак сообщил Sputnik, что Мария Колесникова
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
"Уезжать не планировала, никакой дополнительной информации нет. Читая сообщения Госпогранкомитета и государственных медиа мы находимся в недоумении и надеемся, что эта информация все-таки от Ивана и от Антона поступит. Либо по Марии Колесниковой будет информация ее адвокатам сообщена. По крайней мере, за что она задержана, на каком основании и зачем", - рассказал он.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уже высказалась по поводу ситуации с задержанием Колесниковой.
"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные", - подчеркнула она.
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