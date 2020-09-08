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Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП

08.09.2020 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником аварии на Садовом кольце, в результате которой погиб водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

© RUPTLY.
Ефремову грозит 11 лет: он вспомнил ДТП и признал вину – видео

"Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", - начала читать приговор судья Елена Абрамова.

Наказание будет названо в конце приговора. Прокуратура запросила для актера 11 лет колонии общего режима и запрет три года после освобождения садиться за руль.

Защита просила о "справедливом приговоре", но без колонии. Адвокат Эльман Пашаев указывал на смягчающие обстоятельства - детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда (в общей сложности на символические 3 рубля).

Максимально Уголовный кодекс предполагает за такое преступление 12 лет лишения свободы.

Вопрос о том, признает ли Ефремов вину, поднимался несколько раз и каждый раз на него давались разные ответы. Сразу после аварии Ефремов дал признательные показания, затем опубликовал видео с извинениями. Однако уже в суде он заявил, что не помнит момент аварии и, соответственно, признать вину не может. Защита всячески пыталась доказать, что за рулем машины Ефремова был кто-то другой, а он сидел на месте пассажира. Однако в последнем слове актер все же признал вину, хотя и с формулировкой "если это был я". Какой из версий поверит судья и сочтет ли она подобное признание смягчающим обстоятельством, станет ясно из приговора.

Напомним, вечером 8 июня актер, управляя внедорожником, выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с фургоном. Ефремова задержали на месте происшествия. Медицинское освидетельствование доказало, что артист был нетрезв. Кроме того, в его крови были найдены следы наркотических веществ. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти. Также актер проходит в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура запросила для российского актера 11 лет колонии общего режима и запрет три года после освобождения садиться за руль.
 
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