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Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП
08.09.2020 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником аварии на Садовом кольце, в результате которой погиб водитель другой машины, передает корреспондент
"Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", - начала читать приговор судья Елена Абрамова.
Наказание будет названо в конце приговора. Прокуратура запросила для актера 11 лет колонии общего режима и запрет три года после освобождения садиться за руль.
Защита просила о "справедливом приговоре", но без колонии. Адвокат Эльман Пашаев указывал на смягчающие обстоятельства - детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда (в общей сложности на символические 3 рубля).
Максимально Уголовный кодекс предполагает за такое преступление 12 лет лишения свободы.
Вопрос о том, признает ли Ефремов вину, поднимался несколько раз и каждый раз на него давались разные ответы. Сразу после аварии Ефремов
Напомним, вечером 8 июня актер, управляя внедорожником, выехал на встречную полосу Садового кольца и
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Прокуратура запросила для российского актера 11 лет колонии общего режима и запрет три года после освобождения садиться за руль.
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