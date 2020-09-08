Избил до смерти 5-месячную дочь: житель Гродно приговорен к 17 годам колонии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. В Гродно суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в убийстве собственной 5-месячной дочери, сообщила во вторник пресс-служба Верховного суда.

Трагический случай произошел в январе. По версии следствия, мужчина находился дома вместе с маленькой дочерью, которая начала плакать. В состоянии агрессии он стал наносить удары по ребенку в область груди и живота.

"В результате чего ей были причинены тяжкие телесные повреждения, состоящие в причинной связи со смертью малолетней, которая наступила в учреждении здравоохранения", - говорилось в материалах дела.

Ребенок был доставлен в больницу Свислочи в состоянии клинической смерти с травмой левой почки. Позже ее перевели в больницу Гродно, где спустя месяц она скончалась, несмотря на усилия врачей.

Об отце девочки известно, что ранее он судим не был. После смерти ребенка было возбуждено уголовное дело. Мужчина обвинялся по статье ст.139 УК Беларуси (убийство заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии).

Как сообщает Верховный суд, в результате белоруса признали виновным. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

В настоящий момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.