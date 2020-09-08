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ГПК: по инциденту с Колесниковой на границе начато разбирательство
08.09.2020 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен -Sputnik. Белорусские компетентные органы проводят разбирательство в связи с инцидентом на белорусско-украинской границе с участием члена КС Марии Колесниковой, сообщил официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.
"В настоящее время компетентные органы проводят разбирательство, будет дана соответствующая правовая оценка и будет определен соответствующий правовой статус Колесниковой", - сообщил Sputnik во вторник Бычковский.
По его словам, жизни Колесниковой ничего не угрожает.
Бычковский также сообщил, что представители координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов, которые вместе с Колесниковой пересекали границу, более шести часов проходили пограничный контроль в украинском пункте пропуска "Вильча".
© Sputnik / Евгений Одиноков
Что произошло на границе
По словам Бычковского, минувшей ночью в 4:10 автомобиль BMW, в котором находились три пассажира: Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов, прошли все виды пограничного контроля и планировали убыть на территорию Украины через пункт пропуска "Александровка".
"Особенности инфраструктуры этого пункта пропуска таковы, что от него самого до Государственной границы с Украиной 6 километров. На этом участке есть пограничный наряд, который осуществляет дополнительный контроль за ситуацией - кто как въезжает, кто как выезжает", - рассказал Бычковский.
По его словам, транспортное средство, о котором идет речь, "прошло все виды пограничного контроля, причем без каких-то проблем, спокойно, и стало следовать в сторону украинской границы".
"А вот что дальше произошло, мы как раз с этим и разбираемся. На данный момент могу повторить, что Мария Колесникова покидает транспортное средство в тот момент, когда пограничный наряд пытается его остановить. Автомобиль не останавливается, создает угрозу жизни нашему военнослужащему", - сказал Бычковский.
По его словам, на этом шестикилометровом участке "вообще ничего делать - просто следовать спокойно до украинской границы".
Про то, как Колесникова покинула BMW, Бычковский сказал: "Выглядело этот так, так будто ее оттуда вытолкали. Что там было на самом деле в автомобиле, не понятно еще, но Мария Колесникова оказалась снаружи, а транспортное средство продолжило набирать скорость и покинуло территорию республики Беларусь".
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Про Родненкова и Кравцова
"Что касается двух других лиц, которые находились в автомобиле, то до 12:00 они находились пункте пропуска "Вильча" (Украина), с ними разбирались наши украинские коллеги", - сказал Бычковский.
По его словам, "процедура пограничного контроля, если все в порядке обычно занимает три минуты. Если есть проблема с документами и проводится специсследование, по то может затянуться до трех часов".
История с исчезновением
Напомним, что в минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума
После исчезновения представительницы оппозиции на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.
Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым
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По данным, белорусских пограничников, два представителя оппозиции, которые ночью пересекали границу вместе с Колесниковой, более шести часов проходили...
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