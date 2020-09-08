ГПК: по инциденту с Колесниковой на границе начато разбирательство

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен -Sputnik. Белорусские компетентные органы проводят разбирательство в связи с инцидентом на белорусско-украинской границе с участием члена КС Марии Колесниковой, сообщил официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

"В настоящее время компетентные органы проводят разбирательство, будет дана соответствующая правовая оценка и будет определен соответствующий правовой статус Колесниковой", - сообщил Sputnik во вторник Бычковский.

По его словам, жизни Колесниковой ничего не угрожает.

Бычковский также сообщил, что представители координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов, которые вместе с Колесниковой пересекали границу, более шести часов проходили пограничный контроль в украинском пункте пропуска "Вильча".

Что произошло на границе

По словам Бычковского, минувшей ночью в 4:10 автомобиль BMW, в котором находились три пассажира: Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов, прошли все виды пограничного контроля и планировали убыть на территорию Украины через пункт пропуска "Александровка".

"Особенности инфраструктуры этого пункта пропуска таковы, что от него самого до Государственной границы с Украиной 6 километров. На этом участке есть пограничный наряд, который осуществляет дополнительный контроль за ситуацией - кто как въезжает, кто как выезжает", - рассказал Бычковский.

По его словам, транспортное средство, о котором идет речь, "прошло все виды пограничного контроля, причем без каких-то проблем, спокойно, и стало следовать в сторону украинской границы".

"А вот что дальше произошло, мы как раз с этим и разбираемся. На данный момент могу повторить, что Мария Колесникова покидает транспортное средство в тот момент, когда пограничный наряд пытается его остановить. Автомобиль не останавливается, создает угрозу жизни нашему военнослужащему", - сказал Бычковский.

По его словам, на этом шестикилометровом участке "вообще ничего делать - просто следовать спокойно до украинской границы".

Про то, как Колесникова покинула BMW, Бычковский сказал: "Выглядело этот так, так будто ее оттуда вытолкали. Что там было на самом деле в автомобиле, не понятно еще, но Мария Колесникова оказалась снаружи, а транспортное средство продолжило набирать скорость и покинуло территорию республики Беларусь".

Про Родненкова и Кравцова

"Что касается двух других лиц, которые находились в автомобиле, то до 12:00 они находились пункте пропуска "Вильча" (Украина), с ними разбирались наши украинские коллеги", - сказал Бычковский.

По его словам, "процедура пограничного контроля, если все в порядке обычно занимает три минуты. Если есть проблема с документами и проводится специсследование, по то может затянуться до трех часов".

История с исчезновением

Напомним, что в минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова предположительно была задержана сотрудниками правоохранительных органов. После этого она перестала выходить на связь, до позднего вечера ее местонахождение не было известно. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении.

После исчезновения представительницы оппозиции на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.

Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым пыталась выехать на территорию Украины.

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