Случайный собутыльник убил и пытался сжечь мужчину под Калинковичами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Следователи поставили точку в расследовании уголовного дела об убийстве 46-летнего мужчины в лесу Калинковичского района, об этом сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Тело мужчины нашли еще в апреле – в милицию обратилась его мать, которая сообщила о пропаже сына. Позже следователи смогли воссоздать картину случившегося.

По версии СК, мужчина шел по трассе Калинковичи – Брагин – Комарин. По пути встретил незнакомого парня, с которым решил вместе выпить - спиртные напитки у него были с собой. Попутчики ушли вглубь леса, но вскоре между ними произошла ссора. Молодой человек начал избивать своего нового знакомого, полученные травмы привели к смерти.

"В целях сокрытия следов преступления обвиняемый поджег на нем одежду, однако пламя не разгорелось и вскоре погасло, после чего он спрятал тело под ветками", - рассказали в СК.

После этого парень добрался на попутках домой. Но вскоре его нашли сотрудники милиции. Он сознался в содеянном и дал признательные показания.

Сообщается, что обвиняемому – 19 лет. Он уже привлекался к уголовной ответственности. Несколько раз на него составляли протоколы, в том числе за мелкое хулиганство.

Пока шло расследование, парень решил сознаться в совершении еще одного преступления. В 2017 году он украл мобильный телефон из общежития лицея, в котором учился. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за убийство, совершенное с особой жестокостью. Материалы дела переданы в прокуратуру для направления в суд.

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