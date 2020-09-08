﻿ Случайный собутыльник убил и пытался сжечь мужчину под Калинковичами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Случайный собутыльник убил и пытался сжечь мужчину под Калинковичами

08.09.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Следователи поставили точку в расследовании уголовного дела об убийстве 46-летнего мужчины в лесу Калинковичского района, об этом сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Тело мужчины нашли еще в апреле – в милицию обратилась его мать, которая сообщила о пропаже сына. Позже следователи смогли воссоздать картину случившегося.

© Sputnik / Виктор Толочко
Дело о "расчлененке" под Челябинском начинает рассматривать Мингорсуд

По версии СК, мужчина шел по трассе Калинковичи – Брагин – Комарин. По пути встретил незнакомого парня, с которым решил вместе выпить - спиртные напитки у него были с собой. Попутчики ушли вглубь леса, но вскоре между ними произошла ссора. Молодой человек начал избивать своего нового знакомого, полученные травмы привели к смерти.

"В целях сокрытия следов преступления обвиняемый поджег на нем одежду, однако пламя не разгорелось и вскоре погасло, после чего он спрятал тело под ветками", - рассказали в СК.

После этого парень добрался на попутках домой. Но вскоре его нашли сотрудники милиции. Он сознался в содеянном и дал признательные показания.

Сообщается, что обвиняемому – 19 лет. Он уже привлекался к уголовной ответственности. Несколько раз на него составляли протоколы, в том числе за мелкое хулиганство.

Пока шло расследование, парень решил сознаться в совершении еще одного преступления. В 2017 году он украл мобильный телефон из общежития лицея, в котором учился. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за убийство, совершенное с особой жестокостью. Материалы дела переданы в прокуратуру для направления в суд.

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело нашли в лесу под ветками – с апреля мужчина числился как пропавший без вести, как было установлено, преступление было совершено 19-летним парнем, который ранее...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Избил до смерти 5-месячную дочь: житель Гродно приговорен к 17 годам колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика