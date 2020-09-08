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В Столинском районе спасатели нашли в лесу пропавшего 56-летнего ягодника
Источник материала: Tut.by
7 сентября около 18.00 56-летний житель деревни Турское, Столинского района, уехал на повозке в лес за ягодами и пропал, сообщает
За помощью в розыске пропавшего к спасателям обратились около 22.00. Мужчина потерялся в лесу в 8 километрах от родной деревни.
В поисковую группу вошли работники МЧС, милиции, лесхоза и местные. Около 5.00 мужчину нашли спасатели в лесу в 12 километрах южнее от деревни Турское. В медицинской помощи он не нуждался.
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Ночь он провел в лесу.
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