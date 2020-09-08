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В Столинском районе спасатели нашли в лесу пропавшего 56-летнего ягодника

08.09.2020 15:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 сентября около 18.00 56-летний житель деревни Турское, Столинского района, уехал на повозке в лес за ягодами и пропал, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото использовано в качестве иллюстрации

За помощью в розыске пропавшего к спасателям обратились около 22.00. Мужчина потерялся в лесу в 8 километрах от родной деревни.

В поисковую группу вошли работники МЧС, милиции, лесхоза и местные. Около 5.00 мужчину нашли спасатели в лесу в 12 километрах южнее от деревни Турское. В медицинской помощи он не нуждался.

 
 
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