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BMW влетел в припаркованную фуру в Борисове, пострадал водитель
08.09.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Водитель легкового автомобиля получил травмы в результате столкновения с фурой в Борисове, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
Авария произошла накануне утром на улице Зеленый Городок районного центра.
"Автомобиль BMW въехал в припаркованный на обочине седельный тягач Volvo, водитель легковушки оказался заблокирован в салоне", – сказали в ведомстве.
Там также отметили, что спасатели при помощи специнструмента извлекли пострадавшего из разбитой машины и передали медикам. Мужчина бригадой скорой был доставлен в больниц.
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Водителя из разбитой легковушки пришлось извлекать спасателям, пострадавшего скорая доставила в больницу.
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