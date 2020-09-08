Приговор актеру: Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в ДТП , в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. Сообщается, что суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье.

Актера приговорили к восьми годам колонии общего режим, а также лишили водительских прав на три года. Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч российских рублей компенсации в пользу старшего сына, погибшего в ДТП Захарова. Сам потерпевший оценил причиненный ущерб в 7,3 миллиона рублей.

Прокурор в обвинительном заключении запросил для артиста 11 лет колонии общего режима. По словам адвоката Эльмана Пашаева, актер не сомневаелся в том, что получит реальный тюремный срок.

Суд не стал лишать артиста государственных наград, которые, как положительные характеристики и несовершеннолетние дети, стали смягчающими обстоятельствами по делу. Защита Ефремова намерена обжаловать приговор.

Вечером 8 июня актер, управляя внедорожником, выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с фургоном , за рулем которого был Сергей Захаров. От полученных травм он скончался. Ефремова задержали на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало, что артист был нетрезв . Кроме того, в его крови были найдены следы наркотических веществ. После ДТП актер признал вину, записав видеообращение, но позже отказался от своих слов. На суде 3 сентября он снова признал вину и раскаялся.