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Приговор актеру: Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП – видео
08.09.2020 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова
Актера приговорили к восьми годам колонии общего режим, а также лишили водительских прав на три года. Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч российских рублей компенсации в пользу старшего сына, погибшего в ДТП Захарова. Сам потерпевший оценил причиненный ущерб в 7,3 миллиона рублей.
Прокурор в обвинительном заключении запросил для артиста 11 лет колонии общего режима. По словам адвоката Эльмана Пашаева, актер не сомневаелся в том, что получит реальный тюремный срок.
Суд не стал лишать артиста государственных наград, которые, как положительные характеристики и несовершеннолетние дети, стали смягчающими обстоятельствами по делу. Защита Ефремова намерена обжаловать приговор.
Вечером 8 июня актер, управляя внедорожником, выехал на встречную полосу Садового кольца и
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Суд признал Михаила Ефремова виновником в смертельной аварии на Содовом кольце. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также лишили...
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