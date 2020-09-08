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ГПК: разбирательство в отношении Колесниковой продолжается
08.09.2020 19:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси Антон Бычковский.
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Разбирательство продолжается, Колесникова пока не отпущена", - сказал Бычковский агентству.
В ГПК не уточнили место нахождения Марии Колесниковой. Ранее в сети появилась информация о том, что она может быть в Мозырском погранотряде. Sputnik обратился туда за подтверждением, однако там комментировать сведения не стали.
"Не имеем полномочий", - ответил представитель погранотряда.
В Госпогранкомитете не уточнили, когда освободят Колесникову. "Зависит от процессуальных вопросов", - сказал Бычковский.
В понедельник появилась информация, что Колесникова, предположительно, задержана сотрудниками правоохранительных органов. Она перестала выходить на связь. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию.
К поискам Колесниковой подключились ее соратники по КС - пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Спустя время они сами перестали выходить на связь.
Во вторник Госпогранкомитет Беларуси сообщили, что Колесникова, Родненков и Кравцов
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Комитет подтвердил факт задержания члена президиума Координационного совета, однако не уточнил место ее пребывания.
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