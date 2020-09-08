ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГПК: разбирательство в отношении Колесниковой продолжается

08.09.2020 19:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси Антон Бычковский.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Очевидное и невероятное в исчезновении и "побеге" Колесниковой

"Разбирательство продолжается, Колесникова пока не отпущена", - сказал Бычковский агентству.

В ГПК не уточнили место нахождения Марии Колесниковой. Ранее в сети появилась информация о том, что она может быть в Мозырском погранотряде. Sputnik обратился туда за подтверждением, однако там комментировать сведения не стали.

"Не имеем полномочий", - ответил представитель погранотряда.

В Госпогранкомитете не уточнили, когда освободят Колесникову. "Зависит от процессуальных вопросов", - сказал Бычковский.

В понедельник появилась информация, что Колесникова, предположительно, задержана сотрудниками правоохранительных органов. Она перестала выходить на связь. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию.

К поискам Колесниковой подключились ее соратники по КС - пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Спустя время они сами перестали выходить на связь.

Во вторник Госпогранкомитет Беларуси сообщили, что Колесникова, Родненков и Кравцов пыталась выехать на территорию Украины.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет подтвердил факт задержания члена президиума Координационного совета, однако не уточнил место ее пребывания.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Приговор актеру: Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика