ГПК: разбирательство в отношении Колесниковой продолжается

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси Антон Бычковский.

"Разбирательство продолжается, Колесникова пока не отпущена", - сказал Бычковский агентству.

В ГПК не уточнили место нахождения Марии Колесниковой. Ранее в сети появилась информация о том, что она может быть в Мозырском погранотряде. Sputnik обратился туда за подтверждением, однако там комментировать сведения не стали.

"Не имеем полномочий", - ответил представитель погранотряда.

В Госпогранкомитете не уточнили, когда освободят Колесникову. "Зависит от процессуальных вопросов", - сказал Бычковский.

В понедельник появилась информация, что Колесникова, предположительно, задержана сотрудниками правоохранительных органов. Она перестала выходить на связь. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию.

К поискам Колесниковой подключились ее соратники по КС - пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Спустя время они сами перестали выходить на связь.

Во вторник Госпогранкомитет Беларуси сообщили, что Колесникова, Родненков и Кравцов пыталась выехать на территорию Украины .