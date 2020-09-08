Акции в поддержку и против Лукашенко прошли во вторник в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Две акции – в поддержку оппозиции и действующего президента Беларуси Александра Лукашенко – прошли одновременно во вторник в Минске, передает Sputnik.

Вечером 8 сентября два митинга состоялись параллельно: сторонники главы государства пришли на площадь Победы, а граждане, решившие поддержать Координационный совет оппозиции, – к Комаровскому рынку.

Акция оппозиции

Стихийный митинг в поддержку члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, которая была задержана на границе 8 сентября при попытке выехать в Украину , собрался у рынка. Люди пришли на площадку перед Комаровкой и скандировали "Позор!", а также "Верните Машу!".

© Sputnik / Виктор Толочко Женщины на акции у Комаровского рынка

Правоохранители сообщили митингующим, что их мероприятие является несанкционированным, и призвали разойтись. Первые задержания протестующих прошли у рынка.

© Sputnik / Виктор Толочко Задержания на проспекте Машерова

Акция завершилась быстро, поскольку на проспекте Машерова, куда от рынка двинулась колонна, состоялись массовые задержания ее участников силовиками. Как сообщили Sputnik, в ГУВД Мингорисполкома, все задержанные были доставлены в одно из РУВД Минска для разбирательства по факту участия в несанкционированном митинге.

Точно их число граждан, которые попали в милицию, пока не известно.

Акция за президента

В 19:00 сторонники Лукашенко собрались на площади Победы. На акцию они пришли с государственными флагами, распятьем и иконами.

© Sputnik / Виктор Толочко Сторонники президента пришли на митинг с иконами

От места сбора митингующие беспрепятственно проследовали по проспекту до площади Независимости, где скандировали "За Беларусь!" и исполнили государственный гимн. Затем они вернулись обратно на площадь Победы, где шествие и завершилось.

© Sputnik / Виктор Толочко Участники митинга прошли шествием от площади Победы до площади Независимости

Массовые акции в Минске и других городах Беларуси проходят с 9 августа. Тогда состоялась выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набравший более 80% голосов. Это вызвало протесты среди населения , поскольку граждане сочли выборы сфальсифицированными. Вторник 8 сентября стал 31-м днем протестных акций в различных городах в республики.