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Акции в поддержку и против Лукашенко прошли во вторник в Минске
09.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Две акции – в поддержку оппозиции и действующего президента Беларуси Александра Лукашенко – прошли одновременно во вторник в Минске, передает Sputnik.
Пресс-служба президента Республики Беларусь
Вечером 8 сентября два митинга состоялись параллельно: сторонники главы государства пришли на площадь Победы, а граждане, решившие поддержать Координационный совет оппозиции, – к Комаровскому рынку.
Акция оппозиции
Стихийный митинг в поддержку члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, которая была
© Sputnik / Виктор Толочко
Женщины на акции у Комаровского рынка
Правоохранители сообщили митингующим, что их мероприятие является несанкционированным, и призвали разойтись. Первые задержания протестующих прошли у рынка.
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержания на проспекте Машерова
Акция завершилась быстро, поскольку на проспекте Машерова, куда от рынка двинулась колонна, состоялись
Точно их число граждан, которые попали в милицию, пока не известно.
Акция за президента
В 19:00 сторонники Лукашенко собрались на площади Победы. На акцию они пришли с государственными флагами, распятьем и иконами.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сторонники президента пришли на митинг с иконами
От места сбора митингующие беспрепятственно проследовали по проспекту до площади Независимости, где скандировали "За Беларусь!" и исполнили государственный гимн. Затем они вернулись обратно на площадь Победы, где шествие и завершилось.
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники митинга прошли шествием от площади Победы до площади Независимости
Массовые акции в Минске и других городах Беларуси проходят с 9 августа. Тогда состоялась выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набравший более 80% голосов. Это вызвало
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На протестной акции, состоявшейся у Комаровского рынка, были задержанные, точное их количество пока не известно.
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