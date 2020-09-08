Более сотни боеприпасов времен ВОВ нашли в Витебском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Свыше ста боеприпасов времен Великой Отечественной войны было обнаружено в Витебском районе, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Сначала в милицию поступила информация о найденных небезопасных предметах в районе деревни Пестуница. Позже там саперы обнаружили 120-миллиметровая мина и 25 гранат.

В тот же день в лесном массиве у Старого Села нашли еще один арсенал – более 60 снарядов различных калибров и четыре гранаты.

Все боеприпасы были уничтожены саперно-пиротехнической группой на специальном полигоне.

В УВД напомнили гражданам: при обнаружении боеприпасов, сохранившиеся с военных времен, следует сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к найденным предметам, поскольку они могут взорваться.