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Более сотни боеприпасов времен ВОВ нашли в Витебском районе
09.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Свыше ста боеприпасов времен Великой Отечественной войны было обнаружено в Витебском районе, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
© Photo : УВД Брест
Сначала в милицию поступила информация о найденных небезопасных предметах в районе деревни Пестуница. Позже там саперы обнаружили 120-миллиметровая мина и 25 гранат.
В тот же день в лесном массиве у Старого Села нашли еще один арсенал – более 60 снарядов различных калибров и четыре гранаты.
Все боеприпасы были уничтожены саперно-пиротехнической группой на специальном полигоне.
В УВД напомнили гражданам: при обнаружении боеприпасов, сохранившиеся с военных времен, следует сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к найденным предметам, поскольку они могут взорваться.
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Все обнаруженные боеприпасы были уничтожены саперно-пиротехнической группой на специальном полигоне.
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