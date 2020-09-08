ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более сотни боеприпасов времен ВОВ нашли в Витебском районе

09.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Свыше ста боеприпасов времен Великой Отечественной войны было обнаружено в Витебском районе, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

© Photo : УВД Брест
Арсенал мин времен ВОВ нашли на окраине Бреста

Сначала в милицию поступила информация о найденных небезопасных предметах в районе деревни Пестуница. Позже там саперы обнаружили 120-миллиметровая мина и 25 гранат.

В тот же день в лесном массиве у Старого Села нашли еще один арсенал – более 60 снарядов различных калибров и четыре гранаты.

Все боеприпасы были уничтожены саперно-пиротехнической группой на специальном полигоне.

В УВД напомнили гражданам: при обнаружении боеприпасов, сохранившиеся с военных времен, следует сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к найденным предметам, поскольку они могут взорваться.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все обнаруженные боеприпасы были уничтожены саперно-пиротехнической группой на специальном полигоне.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Милиция провела задержания на несанкционированной акции в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика