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Милиция провела задержания на несанкционированной акции в Минске
09.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен - Sputnik. Сотрудники милиции провели задержания участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщили Sputnik в столичной милиции.
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Митинг в поддержку политика прошел вечером во вторник возле Комаровского рынка. Участники акции собрались на площадке у рынка и скандировали "Позор!", а также "Верните Машу!".
"По состоянию на 19:00 задержаны несколько человек в рамках административного процесса за участие в несанкционированной акции", – рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержание участницы акции
По ее словам, участники акции были предупреждены, что мероприятие незаконно.
Задержанные доставлены в одно из РУВД Минска для разбирательства. Ганусевич уточнила, что речь идет примерно о десяти гражданах, среди которых есть и мужчины, и женщины.
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержанные женщины в автозаке
Колесникова была
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Участники акции в поддержку Марии Колесниковой собрались около входа в Комаровский рынок и скандировали: "Верните Машу!".
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