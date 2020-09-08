Милиция провела задержания на несанкционированной акции в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен - Sputnik. Сотрудники милиции провели задержания участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщили Sputnik в столичной милиции.

Митинг в поддержку политика прошел вечером во вторник возле Комаровского рынка. Участники акции собрались на площадке у рынка и скандировали "Позор!", а также "Верните Машу!".

"По состоянию на 19:00 задержаны несколько человек в рамках административного процесса за участие в несанкционированной акции", – рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

© Sputnik / Виктор Толочко Задержание участницы акции

По ее словам, участники акции были предупреждены, что мероприятие незаконно.

Задержанные доставлены в одно из РУВД Минска для разбирательства. Ганусевич уточнила, что речь идет примерно о десяти гражданах, среди которых есть и мужчины, и женщины.

© Sputnik / Виктор Толочко Задержанные женщины в автозаке

Колесникова была задержана минувшей ночью на белорусско-украинской границе и, предположительно, находится в Мозырском погранотряде, в отношении нее проводится разбирательство.