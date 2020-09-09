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В Полоцке 3-летний ребенок выпал из окна: пьяная мать в это время спала

09.09.2020 09:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трехлетний малыш без одежды бегал во дворе дома № 16 на улице Свердлова в Полоцке без присмотра взрослых. Прохожие вызвали милицию. Выяснилось, что ребенок выпал из окна на первом этаже, а его пьяная мать в это время спала, сообщает «Саммит+ТВ».


— В подъезде находился мальчик, полностью голый. Соседи укутали его чем-то, чтобы он не замерз, — сотрудник Полоцкого РОВД Александр Сыс. — Мать даже не могла понять, как ребенок исчез из квартиры. Мы установили, что он залез на подоконник, вылез через форточку и упал с первого этажа на асфальт. Благо упал удачно и не получил телесных повреждений.

Ребенок сейчас в приюте. Дальнейшую судьбу малыша обсуждают с его бабушкой и отцом, который находится во Франции на заработках.

 
 
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Трехлетний малыш без одежды бегал во дворе дома № 16 на улице Свердлова без присмотра взрослых. Прохожие вызвали милицию.
 
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