В Полоцке 3-летний ребенок выпал из окна: пьяная мать в это время спала

Источник материала: Tut.by

Трехлетний малыш без одежды бегал во дворе дома № 16 на улице Свердлова в Полоцке без присмотра взрослых. Прохожие вызвали милицию. Выяснилось, что ребенок выпал из окна на первом этаже, а его пьяная мать в это время спала, сообщает «Саммит+ТВ».





— В подъезде находился мальчик, полностью голый. Соседи укутали его чем-то, чтобы он не замерз, — сотрудник Полоцкого РОВД Александр Сыс. — Мать даже не могла понять, как ребенок исчез из квартиры. Мы установили, что он залез на подоконник, вылез через форточку и упал с первого этажа на асфальт. Благо упал удачно и не получил телесных повреждений.

Ребенок сейчас в приюте. Дальнейшую судьбу малыша обсуждают с его бабушкой и отцом, который находится во Франции на заработках.