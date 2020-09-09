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Штаб КС сообщил о задержании Знака, в МВД информации нет

09.09.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен - Sputnik. Штаб Координационного совета сообщал о задержании члена КС Максима Знака, в МВД такой информации нет.

Сегодня утром штаб КС распространил информацию о том, что Знак задержан и его телефон не отвечает.

В ГУВД и МВД сообщили Sputnik, что "такой информации (о задержании - Sputnik) у нас нет".

В свою очередь адвокат Дмитрий Лаевский сообщил Sputnik, что на квартире у Знака проводится обыск.

"Я еду на квартиру, где пройдет обыск. Процессуальные действия проводит следственный комитет. Я пока не могу сказать, задержан он или нет, я в пути", - сказал Лаевский.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов будут проводить обыск в квартире Знака, сейчас туда едет его адвокат.
 
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