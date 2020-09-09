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В Жабинковском районе рано утром прорвало дамбу
Источник материала: Tut.by
9 сентября в деревне Соколово Жабинковского района прорвало дамбу водохранилища, сообщает
Об инциденте стало известно около 5.00. Прорвало дамбу высотой 2,5 метра и шириной 5 метров. Вода залила поле и припаркованный автомобиль. Пострадавших нет.
Специалисты укрепили и восстановили аварийный участок дамбы, пустили воду по мелиоративным каналам.
На 8.15 подтоплений населенных пунктов нет. Последствия аварии ликвидируют 54 человека и 13 единиц техники.
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Последствия аварии ликвидируют 54 человека и 13 единиц техники.
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