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В Жабинковском районе рано утром прорвало дамбу

09.09.2020 10:33 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 сентября в деревне Соколово Жабинковского района прорвало дамбу водохранилища, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Об инциденте стало известно около 5.00. Прорвало дамбу высотой 2,5 метра и шириной 5 метров. Вода залила поле и припаркованный автомобиль. Пострадавших нет.


Специалисты укрепили и восстановили аварийный участок дамбы, пустили воду по мелиоративным каналам.

На 8.15 подтоплений населенных пунктов нет. Последствия аварии ликвидируют 54 человека и 13 единиц техники.


 
 
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Последствия аварии ликвидируют 54 человека и 13 единиц техники.
 
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