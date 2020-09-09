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В СК рассказали о загадочном ДТП под Бобруйском, где погибли четверо
09.09.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен ― Sputnik. Следователи поставили точку в расследовании уголовного дела об аварии под Бобруйском, в которой погибло четыре человека, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.
Смертельное ДТП произошло в июне. На территории фермерского хозяйства вблизи деревни Спорное Бобруйского района в водоеме был обнаружен перевернутый автомобиль. На место вызывали экстренные службы. Когда машину вернули на землю, в салоне увидели четырех погибших мужчин. Позже выяснилось, что один из них являлся сотрудником бобруйской милиции, второй работал в Академии МВД.
Следователи выяснили, что трое мужчин приехали рыбачить на ферму. Поскольку все употребляли спиртные напитки, хозяин машины попросил знакомого приехать к ним на такси, чтобы сесть за руль и привезти всех в город.
"В ходе осмотра места происшествия в салоне автомобиля изъят видеорегистратор. При осмотре флэш-карты обнаружены видеозаписи. Установлено, что на момент ДТП транспортным средством управлял владелец автомобиля, который находился в состоянии алкогольного опьянения", ― рассказали в СК.
Трезвый знакомый находился на переднем сидении машины. Он должен был сесть за руль на оживленной трассе. Однако во время движения по территории фермы водитель заметил возле водоема стул и решил, что компания его забыла.
"Водитель начал движение задним ходом и выехал за пределы проезжей части, вследствие чего автомобиль опрокинулся в водоем и начал тонуть. Выбраться из автомобиля мужчинам не удалось", ― рассказали следователи.
В момент ДТП в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,4 промилле. Более того, мужчина был лишен водительских прав за нетрезвое вождение. Сообщается, что машина находилась в технически исправном состоянии.
"В связи со смертью мужчины производство по уголовному делу в отношении него прекращено", ― проинформировали в СК.
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Нынешним летом на территории фермерского хозяйства в водоеме был обнаружен перевернутый автомобиль, в салоне которого оказалось несколько погибших.
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