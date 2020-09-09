В СК рассказали о загадочном ДТП под Бобруйском, где погибли четверо

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен ― Sputnik. Следователи поставили точку в расследовании уголовного дела об аварии под Бобруйском, в которой погибло четыре человека, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Смертельное ДТП произошло в июне. На территории фермерского хозяйства вблизи деревни Спорное Бобруйского района в водоеме был обнаружен перевернутый автомобиль. На место вызывали экстренные службы. Когда машину вернули на землю, в салоне увидели четырех погибших мужчин. Позже выяснилось, что один из них являлся сотрудником бобруйской милиции, второй работал в Академии МВД.

Следователи выяснили, что трое мужчин приехали рыбачить на ферму. Поскольку все употребляли спиртные напитки, хозяин машины попросил знакомого приехать к ним на такси, чтобы сесть за руль и привезти всех в город.

"В ходе осмотра места происшествия в салоне автомобиля изъят видеорегистратор. При осмотре флэш-карты обнаружены видеозаписи. Установлено, что на момент ДТП транспортным средством управлял владелец автомобиля, который находился в состоянии алкогольного опьянения", ― рассказали в СК.

Трезвый знакомый находился на переднем сидении машины. Он должен был сесть за руль на оживленной трассе. Однако во время движения по территории фермы водитель заметил возле водоема стул и решил, что компания его забыла.

"Водитель начал движение задним ходом и выехал за пределы проезжей части, вследствие чего автомобиль опрокинулся в водоем и начал тонуть. Выбраться из автомобиля мужчинам не удалось", ― рассказали следователи.

В момент ДТП в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,4 промилле. Более того, мужчина был лишен водительских прав за нетрезвое вождение. Сообщается, что машина находилась в технически исправном состоянии.

"В связи со смертью мужчины производство по уголовному делу в отношении него прекращено", ― проинформировали в СК.