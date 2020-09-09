В Житковичском районе вторые сутки ищут потерявшуюся в лесу 97-летнюю пенсионерку

Источник материала: Tut.by

В Житковичском районе в лесу ищут 97-летнюю пенсионерку, которая ушла за грибами и пропала, сообщили в МЧС.

Пенсионерка ушла из дома утром 7 августа и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Вчера весь день ее искали сотрудники милиции, спасатели и работники лесхоза. Но так и не нашли. Сегодня с рассветом поиски продолжены.