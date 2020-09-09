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В Чашникском районе неизвестный сообщил фирме, что ее здание заминировано, и требовал выкуп

09.09.2020 11:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чашникском районе неизвестный сообщил о минировании здания и требовал выкуп, сообщает милиция региона.


На электронную почту частной торговой фирмы в деревне Закурье пришло письмо. В нем кто-то сообщил, что в административном здании предприятия заложено взрывное устройство, и потребовал выкуп.

Работники позвонили в милицию.

На место прибыли саперы, милиционеры, спасатели, медики. Здание и окрестности обследовали. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

 
 
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На место прибыли саперы, милиционеры, спасатели, медики. Здание и окрестности обследовали.
 
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