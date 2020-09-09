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Более 120 человек задержаны 8 сентября во время акций протеста в Беларуси

09.09.2020 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. В ходе мирных акций по всей республике в минувший вторник задержали более 120 человек, такую цифру озвучили в пресс-службе МВД.

По оценкам ведомства, накануне по всей Беларуси прошли 10 протестных акций, при этом общее количество их участников не превысило 500 человек. не обошлось без задержаний.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержан 121 гражданин. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек", - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

© Sputnik / Виктор Толочко
Акция оппозиции в Минске 8 сентября против задержания Марии Колесниковой

Одна из несанкционированных акций протеста проходила накануне в Минске возле Комаровского рынка. По данным МВД, там собрались примерно 250 человек, которые после прошли колонной по площади Якуба Коласа, улице Куйбышева и проспекту Машерова.

© Sputnik / Виктор Толочко
Акции в поддержку и против Лукашенко прошли во вторник в Минске

В ведомстве также рассказали о "вызывающем поведении протестующих" в отношении правоохранителей и предупредили, чем это чревато.

"Подобные действия не останутся без внимания правоохранителей. Напоминаем, что препятствование выполнению законных требований сотрудников милиции, оказание им сопротивления, применение в отношении их насилия влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность", - контрастировали в МВД.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы.

В первые дни протестные акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих, несогласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили применять силовые методы.

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Теги: Минск
 
 
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По данным МВД, общее количество участников несанкционированных акций протеста в разных городах не превысило 500 человек.
 
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