Более 120 человек задержаны 8 сентября во время акций протеста в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. В ходе мирных акций по всей республике в минувший вторник задержали более 120 человек, такую цифру озвучили в пресс-службе МВД.

По оценкам ведомства, накануне по всей Беларуси прошли 10 протестных акций, при этом общее количество их участников не превысило 500 человек. не обошлось без задержаний .

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержан 121 гражданин. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек", - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

© Sputnik / Виктор Толочко Акция оппозиции в Минске 8 сентября против задержания Марии Колесниковой

Одна из несанкционированных акций протеста проходила накануне в Минске возле Комаровского рынка. По данным МВД, там собрались примерно 250 человек, которые после прошли колонной по площади Якуба Коласа, улице Куйбышева и проспекту Машерова.

В ведомстве также рассказали о "вызывающем поведении протестующих" в отношении правоохранителей и предупредили, чем это чревато.

"Подобные действия не останутся без внимания правоохранителей. Напоминаем, что препятствование выполнению законных требований сотрудников милиции, оказание им сопротивления, применение в отношении их насилия влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность", - контрастировали в МВД.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента . По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы.

В первые дни протестные акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих, несогласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили применять силовые методы.

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