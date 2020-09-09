Ищут больше недели: молодой человек пропал в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. В столице больше недели ведутся поиски молодого человека, рассказали Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Разыскивается 23-летний Джангар Шилов. Сообщается, что 30 августа он находился в гостях у родителей, а 1 сентября уже перестал выходить с ними на связь. До настоящего времени о местонахождении парня ничего не известно.

"Он живет отдельно от родителей - снимает комнату. Во вторник мама ему позвонила, он не взял трубку. Она подумала, что он на работе - часто не поднимал трубку. Он в ЖЭСе работает. Главный инженер забил тревогу, позвонил матери Джангара и спросил, куда парень пропал. Ему хоть и 23 года, но он очень ответственный - работу не прогуливал", - рассказали Sputnik в отряде "Ангел".

Родители приехали в квартиру Джангара, но его там не оказалось. По словам волонтеров, семья предполагала, что его могли задержать по время акций протестов .

"Обзвонили все больницы и места задержаний. Звонили в Жодино, на Окрестина. Его в списках нет", - рассказали волонтеры.

К поискам Джангара подключились волонтеры, которые разметили информационные листовки в соцсетях. Также добровольцы обратились за помощью к населению и сообщили приметы пропавшего белоруса: рост 180 см, спортивного телосложения, серые глаза, русые волосы. На правой руке имеет татуировку большого размера в виде розы. Был одет в шорты, черную байку и кеды.

Любые сведения о молодом человеке можно сообщать по телефонам: +375 33 6666 033, +375 33 6666 856.

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