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Мария Колесникова находится в СИЗО в Минске
09.09.2020 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Член президиума Координационного совета Мария Колесникова доставлена в Минск и помещена в Следственный изолятор N1 на улице Володарского, об этом сообщил ее отец Александр Колесников.
"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - цитирует отца политика портал
Адвокат колесников Людмила Казак подтвердила Sputnik, что политик находится в СИЗО на Володарского в Минске.
"Да, она на "володарке". Я уже захожу на территорию СИЗО", - сказала адвокат по телефону.
По ее совам, она пока не знает точно в связи с чем задержана Колесникова, но имеет основания утверждать, что "не в связи с инцидентом на границе". На вопрос Sputnik о том, что, может быть, Колесникова стала фигурантом уголовного дела о Координационном совете, адвокат Казак сказала "скорее всего".
Ситуация с Колесниковой
Напомним, что в минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума
© REUTERS / Vasily Fedosenko
После исчезновения представительницы оппозиции на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.
Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым
Член КС Максим Знак сообщил Sputnik, что Мария Колесникова
Комментарии ГПК
В свою очередь в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили Sputnik, что вся имеющаяся в ГПК информация относительно задержания Колесниковой и "пересечения границы Родненковым и Кравцовым по состоянию на текущий момент представлена общественности и СМИ в полном объеме".
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Логично, чтобы версию событий, изложенную на пресс-конференции Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым, комментировали они же. Полемика по этому вопросу не может вестись путем голословных и ничем не подкрепленных заявлений или обвинений, и тем более из-за границы", - заявил Sputnik официальный представитель ГПК Антон Бычковский.
Он также подчеркнул, что информация о правовой оценке действий Марии Колесниковой будет представлена позднее.
Следственный комитет Беларуси официальной информации по поводу задержания Марии Колесниковой пока не обнародовал.
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По мнению адвоката, политик может быть задержана по уголовному делу Координационного совета, однако точной информации пока нет.
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