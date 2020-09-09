Мария Колесникова находится в СИЗО в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Член президиума Координационного совета Мария Колесникова доставлена в Минск и помещена в Следственный изолятор N1 на улице Володарского, об этом сообщил ее отец Александр Колесников.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - цитирует отца политика портал Tut.by.

Адвокат колесников Людмила Казак подтвердила Sputnik, что политик находится в СИЗО на Володарского в Минске.

"Да, она на "володарке". Я уже захожу на территорию СИЗО", - сказала адвокат по телефону.

По ее совам, она пока не знает точно в связи с чем задержана Колесникова, но имеет основания утверждать, что "не в связи с инцидентом на границе". На вопрос Sputnik о том, что, может быть, Колесникова стала фигурантом уголовного дела о Координационном совете, адвокат Казак сказала "скорее всего".

Ситуация с Колесниковой

Напомним, что в минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова предположительно была задержана сотрудниками правоохранительных органов. После этого она перестала выходить на связь, до позднего вечера ее местонахождение не было известно. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении.

После исчезновения представительницы оппозиции на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.

Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым пыталась выехать на территорию Украины. Позже в ведомстве рассказали, что члены КС попытались скрыться, задержать удалось только Марию Колесникову , а Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Родненков и Кравцов прошли оформление на одном из пунктов пропуска на украинской границе.

Член КС Максим Знак сообщил Sputnik, что Мария Колесникова не планировала покидать Беларусь . Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уже высказалась по поводу ситуации с задержанием Колесниковой и потребовала немедленно ее освободить.

Комментарии ГПК

В свою очередь в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили Sputnik, что вся имеющаяся в ГПК информация относительно задержания Колесниковой и "пересечения границы Родненковым и Кравцовым по состоянию на текущий момент представлена общественности и СМИ в полном объеме".

"Логично, чтобы версию событий, изложенную на пресс-конференции Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым, комментировали они же. Полемика по этому вопросу не может вестись путем голословных и ничем не подкрепленных заявлений или обвинений, и тем более из-за границы", - заявил Sputnik официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Он также подчеркнул, что информация о правовой оценке действий Марии Колесниковой будет представлена позднее.

Следственный комитет Беларуси официальной информации по поводу задержания Марии Колесниковой пока не обнародовал.

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