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Колесникова стала подозреваемой по уголовному делу о создании КС

09.09.2020 16:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Член президиума Координационного совета Мария Колесникова является подозреваемой по делу, которое было возбуждено по факту создания КС, сообщила адвокат политика Людмила Казак.

© Sputnik / Виктор Толочко
Мария Колесникова находится в СИЗО в Минске

"Да, у нее статус подозреваемой", – сообщила она Sputnik в среду.

Как ранее сообщал Sputnik, Генеральная прокуратура 19 августа 2020 года возбудила уголовное дело по факту создания КС, речь идет о призывах к захвату власти.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", – заявили тогда в прокуратуре.

Дело расследует Центральный аппарат СК Беларуси. На допрос в качестве свидетелей уже вызывали нескольких членов президиума КС – юриста Максима Знака, руководителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского, экс-директора Купаловского театра Павла Латушко, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич. Их допрашивали в качестве свидетелей, все, за исключением Алексиевич и Колесниковой, дали показания и подписку о неразглашении.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В среду адвокат посетила Марию Колесникову в СИЗО № 1 в Минске, политик была доставлена туда утром.
 
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