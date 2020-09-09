Колесникова стала подозреваемой по уголовному делу о создании КС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Член президиума Координационного совета Мария Колесникова является подозреваемой по делу, которое было возбуждено по факту создания КС, сообщила адвокат политика Людмила Казак.

"Да, у нее статус подозреваемой", – сообщила она Sputnik в среду.

Как ранее сообщал Sputnik, Генеральная прокуратура 19 августа 2020 года возбудила уголовное дело по факту создания КС, речь идет о призывах к захвату власти.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", – заявили тогда в прокуратуре.

Дело расследует Центральный аппарат СК Беларуси. На допрос в качестве свидетелей уже вызывали нескольких членов президиума КС – юриста Максима Знака, руководителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского, экс-директора Купаловского театра Павла Латушко, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич. Их допрашивали в качестве свидетелей, все, за исключением Алексиевич и Колесниковой, дали показания и подписку о неразглашении.

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