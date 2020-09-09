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Молодой байкер-бесправник погиб в Речице
09.09.2020 16:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Молодой мотоциклист, не имевший прав, погиб в результате ДТП в Речице, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.
© Photo : ГАИ Гродно
Авария произошла около 11:40 накануне, во вторник 8 сентября, на Светлогорском шоссе райцентра.
"Водитель, не имеющий прав соответствующей категории, управляя мотоциклом Suzuki, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где упал", – сказали в ГАИ.
Там также отметили, что после падения 23-лений мотоциклист ударился головой об автомобиль Renault Scenic, который ехал во встречном направлении.
От полученных тяжелейших травм байкер скончался на месте аварии.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Мотоциклист во время обгона упал с байка, его протащило по дороге и выбросило под двигавшийся по встречной автомобиль.
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