Молодой байкер-бесправник погиб в Речице

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Молодой мотоциклист, не имевший прав, погиб в результате ДТП в Речице, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

Авария произошла около 11:40 накануне, во вторник 8 сентября, на Светлогорском шоссе райцентра.

"Водитель, не имеющий прав соответствующей категории, управляя мотоциклом Suzuki, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где упал", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что после падения 23-лений мотоциклист ударился головой об автомобиль Renault Scenic, который ехал во встречном направлении.

От полученных тяжелейших травм байкер скончался на месте аварии.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.