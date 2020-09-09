Водитель за смерть 4-летнего мальчика проведет в колонии 2,5 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Суд вынес приговор водителю из Щучина, который насмерть сбил 4-летнего мальчика, сообщила в среду пресс-служба Гродненского областного суда.

Авария произошла в мае. Следователи выяснили, что мужчина управлял служебным автомобилем. На трассе возле Щучина он превысил скорость до 80 км/ч при разрешенных 60 км/ч и совершил наезд на мальчика, который шел по проезжей части. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Суд пришел к выводу, что водитель сознательно нарушил правила безопасности, имея возможность заранее обнаружить пешехода.

"Не принял мер, исключающих наезд на ребенка, не принял мер к снижению скорости движения, вплоть до полной остановки транспортного средства, а продолжил движение с избранной скоростью и на своей полосе движения совершил наезд на малолетнего", – говорится в сообщении пресс-службы.

Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии-поселении. Также он лишен водительских прав на пять лет.

Как сообщает суд, водитель попал под амнистию – срок наказания был уменьшен на год.

В настоящий момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.