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Водитель за смерть 4-летнего мальчика проведет в колонии 2,5 года
09.09.2020 16:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Суд вынес приговор водителю из Щучина, который насмерть сбил 4-летнего мальчика, сообщила в среду пресс-служба Гродненского областного суда.
© Sputnik / Инна Гришук
Авария произошла в мае. Следователи выяснили, что мужчина управлял служебным автомобилем. На трассе возле Щучина он превысил скорость до 80 км/ч при разрешенных 60 км/ч и совершил наезд на мальчика, который шел по проезжей части. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
Суд пришел к выводу, что водитель сознательно нарушил правила безопасности, имея возможность заранее обнаружить пешехода.
"Не принял мер, исключающих наезд на ребенка, не принял мер к снижению скорости движения, вплоть до полной остановки транспортного средства, а продолжил движение с избранной скоростью и на своей полосе движения совершил наезд на малолетнего", – говорится в сообщении пресс-службы.
Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии-поселении. Также он лишен водительских прав на пять лет.
Как сообщает суд, водитель попал под амнистию – срок наказания был уменьшен на год.
В настоящий момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.
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Смертельная авария произошла в мае вблизи Щучина – ребенок шел по дороге, а мужчина совершил на него наезд.
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