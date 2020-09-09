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Двое суток в лесу: нашлась 97-летняя бабушка, которая ушла за грибами
09.09.2020 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Двое суток провела в лесу 97-летняя женщина из деревни Полостевичи Гомельской области, сообщили в пресс-службе МЧС.
© Sputnik / Александр Кряжев
Пожилая сельчанка отправилась за грибами одна и пропала. Тревогу забирала социальный работник, которая приходит проведать ее дома ― она тут же обратилась в милицию. К поискам подключились также спасатели и работники Житковичского лесничества.
"При обследовании нежилой части деревни в высокой траве и кустарнике недалеко от заболоченного участка прилегающего леса, что в 800 метрах от дома пенсионерки, наш отряд обнаружил женщину. К этому моменту она была измождена и с трудом разговаривала", ― рассказали в МЧС.
Пожилой любительнице грибов оказали первую помощь, а потом доставили ее домой на мотовездеходе. "Напоили горячим чаем и дождались приезда бригады медиков", добавили спасатели.
Еще одно чудесное спасение произошло в Червенском районе Минской области. Пенсионер рано утром 8 сентября ушел за грибами и пропал. Вечером его обнаружили у края лесной дороги обессилевшего и замерзшего. Грибнику также оказали необходимую медицинскую помощь.
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Тревогу забила социальный работник, когда пришла проведать пенсионерку, к поискам пожилой женщины подключились сотрудники милиции, МЧС и лесхоза.
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