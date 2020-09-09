Адвокат смогла встретиться с Марией Колесниковой в изоляторе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Член президиума Координационного совета Мария Колесникова встретилась со своим адвокатом в СИЗО на улице Володарского в Минске. Об этом в среду сообщила Sputnik адвокат арестованной Людмила Казак.

"Смогла встретиться, пообщались. С большего все нормально пока что", - сказала она.

По словам юриста, Колесникова чувствует себя неплохо. В случае необходимости ей оказывают медицинскую помощь.

"Не особо комфортные условия, тем более, для нее. Но если какие-то вопросы у нее возникают по медицинской части, то ей оказывают помощь. Давление скакало у нее. Она обращалась. Вроде бы все в порядке. Смотрят внимательно за состоянием ее здоровья", - пояснила Казак.

Юрист подтвердила, что ее подзащитная порвала свой паспорт на границе с Украиной. Все остальные обстоятельства случившегося пообещала сообщить позже. В настоящий момент защита политика готовится обжаловать арест.

Напомним, Колесникова находятся в статусе подозреваемой по делу о призывах к захвату власти.

"Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу. Пока в течение 10 суток, если ей (Марии Колесниковой – Sputnik) будет предъявлено обвинение, то мера пресечения останется прежней, либо будет изменена. Если не предъявят в течение 10 суток, то, соответственно, тогда должны освободить", - рассказала агентству Казак.

Уголовное дело

Генеральная прокуратура 19 августа возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета (КС) - речь идет о призывах к захвату власти.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", – заявили тогда в прокуратуре.

На допрос в качестве свидетелей уже вызывали нескольких членов президиума КС: юриста Максима Знака, руководителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского, экс-директора Купаловского театра Павла Латушко, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич. Их допрашивали в качестве свидетелей, все, за исключением Алексиевич и Колесниковой, дали показания и подписку о неразглашении.

Ситуация с Колесниковой

Напомним, в понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, предположительно, была задержана сотрудниками правоохранительных органов. После этого она перестала выходить на связь, до позднего вечера ее местонахождение не было известно. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении.

На поиски отправились ее соратники по КС - пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.

Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым пыталась выехать на территорию Украины. Позже в ведомстве рассказали, что члены КС попытались скрыться, задержать удалось только Марию Колесникову, а Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси. Сейчас они находятся в Украине.

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