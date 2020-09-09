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Колесникова, Знак и Салей задержаны по делу о призывах к захвату власти
09.09.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной̆ безопасности, сообщили в СК.
© AFP 2020 / SERGEI GAPON
"В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей", – сообщили Sputnik в комитете.
Расследованием уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, занимается Главное следственное управление СК.
"В настоящий момент получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Беларуси", – отметили в СК.
По словам следователей, данные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов.
"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу", – сказали в СК.
Где находятся члены КС
Максим Знак был последним из активных членов президиума Координационного совета, кто не был задержан или не покинул Беларусь. Входящая в президиум КС нобелевский лауреат
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Как ранее сообщалось, в состав президиума совета вошли 7 человек, из которых двое – Павел Латушко и Ольга Ковалькова – покинули Беларусь,
Как ранее сообщал Sputnik, специальный
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В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по данному уголовному делу.
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