Колесникова, Знак и Салей задержаны по делу о призывах к захвату власти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной̆ безопасности, сообщили в СК.

"В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей", – сообщили Sputnik в комитете.

Расследованием уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, занимается Главное следственное управление СК.

"В настоящий момент получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Беларуси", – отметили в СК.

По словам следователей, данные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу", – сказали в СК.

Где находятся члены КС

Максим Знак был последним из активных членов президиума Координационного совета, кто не был задержан или не покинул Беларусь. Входящая в президиум КС нобелевский лауреат Светлана Алексиевич участия в его работе не принимала по состоянию здоровья.

Как ранее сообщалось, в состав президиума совета вошли 7 человек, из которых двое – Павел Латушко и Ольга Ковалькова – покинули Беларусь, Лилия Власова , Сергей Дылевский и Мария Колесникова задержаны . Кроме этого, все они были допрошены в качестве свидетелей по делу о создании Координационного совета.

Как ранее сообщал Sputnik, специальный Координационный совет был создан в Беларуси по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. 19 августа совет собрался впервые, были выбраны члены президиума и принята резолюция.

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