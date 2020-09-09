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Минюст назвал незаконным создание фондов в поддержку протестующих

09.09.2020 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Благотворительные организации, которые собирают средства для граждан, обязаны в Беларуси пройти государственную регистрацию, сообщила пресс-служба Министерства юстиции республики.

Пресс-служба президента Республики Беларусь
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После начала массовых протестов в Беларуси, в интернете стали появляться различные фонды помощи пострадавшим во время акций, силовикам, ушедшим со службы, а также бастующим рабочим.

В министерстве отмечают, что они не зарегистрированы в Беларуси и являются незаконными. Их создатели в соответствии со ст. 23.88 КоАП могут получить штраф в размере до 1350 рублей.

Также в заявлении говорится, что в подобных случаях невозможно проконтролировать, куда в итоге пошли пожертвованные средства.

"Деятельность подобных "фондов" находится вне рамок правового поля, в связи с чем отсутствуют действенные механизмы прозрачности и контроля движения направляемых в их распоряжение денежных средств, что, помимо прочего, может способствовать незаконному обогащению лиц, имеющих непосредственное отношение к сбору и распределению данных средств", – считают в Минюсте.

Напомним, что в Беларуси протесты начались после выборов президента 9 августа. Первое время они жестко подавлялись силовиками. При этом сотни людей получили травмы. Трое граждан, по официальным данным МВД, погибли. Затем акции стали носить мирный характер. Их поддержали некоторые медики, рабочие на ряде предприятий, сотрудники сферы культуры и IT.

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Теги: Минск
 
 
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Деятельность незарегистрированных на территории Беларуси благотворительных организаций является незаконной и карается штрафом.
 
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