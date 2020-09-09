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Минюст назвал незаконным создание фондов в поддержку протестующих
09.09.2020 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Благотворительные организации, которые собирают средства для граждан, обязаны в Беларуси пройти государственную регистрацию, сообщила пресс-служба Министерства юстиции республики.
Пресс-служба президента Республики Беларусь
После начала массовых протестов в Беларуси, в интернете стали появляться различные фонды помощи пострадавшим во время акций, силовикам, ушедшим со службы, а также бастующим рабочим.
В министерстве отмечают, что они не зарегистрированы в Беларуси и являются незаконными. Их создатели в соответствии со ст. 23.88 КоАП могут получить штраф в размере до 1350 рублей.
Также в заявлении говорится, что в подобных случаях невозможно проконтролировать, куда в итоге пошли пожертвованные средства.
"Деятельность подобных "фондов" находится вне рамок правового поля, в связи с чем отсутствуют действенные механизмы прозрачности и контроля движения направляемых в их распоряжение денежных средств, что, помимо прочего, может способствовать незаконному обогащению лиц, имеющих непосредственное отношение к сбору и распределению данных средств", – считают в Минюсте.
Напомним, что в Беларуси
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Деятельность незарегистрированных на территории Беларуси благотворительных организаций является незаконной и карается штрафом.
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