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Задержан подозреваемый в теракте в Париже, совершенном 38 лет назад
10.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Служба безопасности Норвегии задержала мужчину, который подозревается в причастности к теракту в парижском ресторане в 1982 году, сообщил ресурс Dagbladet.
© Sputnik / Игорь Зарембо
"Подозреваемый в терроризме задержан в городе Шиене. Французская полиция связывает имя мужчины с причастностью к теракту в Париже в 1982 году, в результате которого 6 человек были убиты, 22 пострадали", – написало издание.
Сообщается, что гражданина Норвегии арестовали по запросу Франции, в четверг ему будет избрана мера пресечения, а в дальнейшем мужчину, возможно, экстрадируют.
Четверо боевиков 9 августа 1982 года бросили гранату в зал еврейского ресторана в Париже, а затем открыли огонь по посетителям. Террористам удалось скрыться. Ответственность за произошедшее взяла на себя экстремистская группировка "ФАТХ-Революционный Совет".
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Гражданина Норвегии арестовали по запросу французских властей, в четверг ему будет избрана мера пресечения.
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