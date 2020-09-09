Задержан подозреваемый в теракте в Париже, совершенном 38 лет назад

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Служба безопасности Норвегии задержала мужчину, который подозревается в причастности к теракту в парижском ресторане в 1982 году, сообщил ресурс Dagbladet.

"Подозреваемый в терроризме задержан в городе Шиене. Французская полиция связывает имя мужчины с причастностью к теракту в Париже в 1982 году, в результате которого 6 человек были убиты, 22 пострадали", – написало издание.

Сообщается, что гражданина Норвегии арестовали по запросу Франции, в четверг ему будет избрана мера пресечения, а в дальнейшем мужчину, возможно, экстрадируют.

Четверо боевиков 9 августа 1982 года бросили гранату в зал еврейского ресторана в Париже, а затем открыли огонь по посетителям. Террористам удалось скрыться. Ответственность за произошедшее взяла на себя экстремистская группировка "ФАТХ-Революционный Совет".