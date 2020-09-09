|
Серфингист погиб в Австралии после нападения акулы
10.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Серфингист погиб на популярном пляже в Голд-Кост в Австралии после нападения акулы, сообщает Reuters Australia.
© Sputnik / Сергей Гунеев
Это первый смертельный случай в данном районе за последние 62 года. Акула напала на 46-летнего мужчину несмотря на то, что пляж огорожен специальными сетями, защищающими людей от морских хищников.
Сообщается, что трагедия произошла на пляже Гринмаунт, где ежегодно проводится чемпионат мира по серфингу и который считается одним из самых безопасных на континенте.
После инцидента местные власти приняли решение временно закрыть все пляжи на побережье Голд-Кост.
В последние месяцы на восточном побережье Австралии люди несколько раз сталкивались с большими белыми акулами. С начала текущего года таких случаев было зафиксировано 19.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После инцидента местные власти приняли решение временно закрыть все пляжи на побережье возле города Голд-Кост.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)