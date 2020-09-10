Следователь вызвал Колесникову на первый допрос, адвокат едет в СИЗО

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен - Sputnik. Первый допрос члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой в качестве подозреваемой должен состояться сегодня утром, сообщила ее адвокат Людмила Казак.

Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по делу о призывах к захвату власти. Она была задержана на белорусско-украинской границе в минувший вторник - по информации Госпогранкомитета, политик пыталась выехать на территориию Украины.

"Следователь вызвал ее на допрос, я еду в СИЗО, где находится Мария (Колесникова – Sputnik)", - сообщила Sputnik в четверг Людмила Казак.

На вопрос о том, намерена ли политик давать показания, адвокат ответила: "я еще не знаю, посмотрим". Как ранее сообщалось, Колесникова, когда была вызвана на допрос в качестве свидетеля по данному делу, она отказалась от дачи показаний и не подписывала документ о неразглашении.

Адвокат Колесниковой также сообщила, что политик в СИЗО №1 ГУВД Мингорисполкома, в так называемой "Володарке", содержится в камере, где еще находятся пять женщин.

"Чувствует она себя бодро, надо знать Марию. Но есть вопросы, почему ее поместили именно в такие условия содержания. На первой встрече я ей рекомендовала попросить о встрече с начальником СИЗО. Он, кстати, вчера приходил к ней в камеру. Есть надежда, что ее переведут в другие условия содержания, если у руководства нет каких-то особых распоряжений", - сказала адвокат.

Она также рассказала, что пока что не видела никаких документов по делу Колесниковой. Адвокат также не может точно сказать, с какого дня Колесникова заключена под стражу.

"Я считаю, что с 7 сентября, с момента ее исчезновения, а следствие может считать с 8 сентября. Пока я не увижу документов, ничего точно сказать не смогу", - пояснила собеседник Sputnik.