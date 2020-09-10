ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Беларуськалий" не комментирует протест шахтера в забое в Солигорске

10.09.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Шахтер из Солигорска Юрий Корзун устроил протест и приковал себя наручниками к горнодобычному оборудованию в забое, об этом утром в четверг сообщили в стачкоме "Беларуськалия".

"По нашей информации, Юрий Корзун приковал себя на рабочем месте наручниками к горнодобычному оборудованию! Он собирается находиться в шахте до начала выполнения требований", - рассказали там.

Сам Корзун разместил на своей странице в соцсети "Вконтакте" сообщение о том, что планирует протестовать.

"Сегодня я делаю свой выбор! Протест начинаю на рабочем месте в забое, горизонт -305 метров. Жму STOP!!! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований", - говорится в его заявлении.

Горняк подготовил письменное обращение к гендиректору "Беларуськалия" Ивану Головатому, поскольку тот оказывает давление на коллектив. Он подчеркивает, что его протест носит мирный характер и что он не намерен наносить травмы ни себе, ни окружающим, а также совершать самоубийство.

Он потребовал "немедленно прекратить запугивание и увольнение трудящихся, освободить всех взятых под арест членов стачечного комитета общества (ОАО - прим. Sputnik), исключить похищение граждан республики неизвестными лицами, прекращение физической расправы над мирными протестующими", а также отставки Александра Лукашенко.

В стачкоме "Беларуськалия" сообщили, что к протестующему шахтеру спускаются начальник участка, горизонтальный и главный инженер.

На предприятии пока не комментируют сложившуюся ситуацию. Корреспонденту Sputnik не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что произошел этот инцидент.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На предприятии пока не подтверждают, но и не опровергли информацию о приковавшем себя наручниками к оборудованию в забое горняку.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Гибель людей и эвакуация: лесные пожары бушуют в Калифорнии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика