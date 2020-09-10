"Беларуськалий" не комментирует протест шахтера в забое в Солигорске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Шахтер из Солигорска Юрий Корзун устроил протест и приковал себя наручниками к горнодобычному оборудованию в забое, об этом утром в четверг сообщили в стачкоме "Беларуськалия".

"По нашей информации, Юрий Корзун приковал себя на рабочем месте наручниками к горнодобычному оборудованию! Он собирается находиться в шахте до начала выполнения требований", - рассказали там.

Сам Корзун разместил на своей странице в соцсети "Вконтакте" сообщение о том, что планирует протестовать.

"Сегодня я делаю свой выбор! Протест начинаю на рабочем месте в забое, горизонт -305 метров. Жму STOP!!! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований", - говорится в его заявлении.

Горняк подготовил письменное обращение к гендиректору "Беларуськалия" Ивану Головатому, поскольку тот оказывает давление на коллектив. Он подчеркивает, что его протест носит мирный характер и что он не намерен наносить травмы ни себе, ни окружающим, а также совершать самоубийство.

Он потребовал "немедленно прекратить запугивание и увольнение трудящихся, освободить всех взятых под арест членов стачечного комитета общества (ОАО - прим. Sputnik), исключить похищение граждан республики неизвестными лицами, прекращение физической расправы над мирными протестующими", а также отставки Александра Лукашенко.

В стачкоме "Беларуськалия" сообщили, что к протестующему шахтеру спускаются начальник участка, горизонтальный и главный инженер.

На предприятии пока не комментируют сложившуюся ситуацию. Корреспонденту Sputnik не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что произошел этот инцидент.

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