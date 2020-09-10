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"Беларуськалий" не комментирует протест шахтера в забое в Солигорске
10.09.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Шахтер из Солигорска Юрий Корзун устроил протест и приковал себя наручниками к горнодобычному оборудованию в забое, об этом утром в четверг сообщили в стачкоме "Беларуськалия".
"По нашей информации, Юрий Корзун приковал себя на рабочем месте наручниками к горнодобычному оборудованию! Он собирается находиться в шахте до начала выполнения требований", - рассказали там.
Сам Корзун разместил на своей странице в соцсети "Вконтакте" сообщение о том, что планирует протестовать.
"Сегодня я делаю свой выбор! Протест начинаю на рабочем месте в забое, горизонт -305 метров. Жму STOP!!! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований", - говорится в его заявлении.
Горняк подготовил письменное обращение к гендиректору "Беларуськалия" Ивану Головатому, поскольку тот оказывает давление на коллектив. Он подчеркивает, что его протест носит мирный характер и что он не намерен наносить травмы ни себе, ни окружающим, а также совершать самоубийство.
Он потребовал "немедленно прекратить запугивание и увольнение трудящихся, освободить всех взятых под арест членов стачечного комитета общества (ОАО - прим. Sputnik), исключить похищение граждан республики неизвестными лицами, прекращение физической расправы над мирными протестующими", а также отставки Александра Лукашенко.
В стачкоме "Беларуськалия" сообщили, что к протестующему шахтеру спускаются начальник участка, горизонтальный и главный инженер.
На предприятии пока не комментируют сложившуюся ситуацию. Корреспонденту Sputnik не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что произошел этот инцидент.
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На предприятии пока не подтверждают, но и не опровергли информацию о приковавшем себя наручниками к оборудованию в забое горняку.
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