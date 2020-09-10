Гибель людей и эвакуация: лесные пожары бушуют в Калифорнии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Как минимум три человека стали жертвами лесных пожаров в северной части американского штата Калифорния, сообщает телеканал NBC.

По данным американского национального межведомственного пожарного центра, площадь пожаров в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон уже превысила 1,3 миллиона гектаров, в общей сложности там бушуют более 90 пожаров.

© REUTERS / FRED GREAVES Уничтожены сотни домов, жертвами огня стали три человека

Из-за природного бедствия отдан указание об экстренной эвакуации ряда районов калифорнийского округа Бьютт. В штате Орегон огонь уничтожил сотни домов, причинил существенный ущерб пяти городам, и привел к массовой эвакуации людей.

Распространению огня способствует жара, засуха и сильный ветер. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало снимки региона со спутников - на них видно, что дым от пожаров затянул почти все западное побережье страны. Температура у поверхности в некоторых местах превышала 191°С.

© REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIES Фотография лесных пожаров из космоса, сделанная агентством NASA

Площадь лесных пожаров в Калифорнии текущего года уже побила рекорд 2018 года. Тогда огонь охватил почти 800 тысяч гектар, были уничтожены или повреждены более четырех тысяч домов и построек, жертвами стихии стали восемь человек.

Пожары в Калифорнии начались в конце июля, как выглядел первый из них - смотрите на видео .

Читайте также: