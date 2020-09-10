ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Добрушском районе мужчина заправлял кислородные баллоны - и получил ожоги

10.09.2020 10:33 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Добрушском районе на заправочной станции мужчина получил ожоги. Подробности рассказали в МЧС.


Инцидент произошел утром 9 сентября. Мужчина заправлял кислородные баллоны на заправочной станции. Предположительно, в процессе работы заправочный штуцер отошел от вентиля баллона, что привело к вспышке газовоздушной смеси.

Пострадавшего с ожогами доставили в больницу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел утром 9 сентября. Мужчина заправлял кислородные баллоны на заправочной станции.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Следователь вызвал Колесникову на первый допрос, адвокат едет в СИЗО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика