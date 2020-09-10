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В Добрушском районе мужчина заправлял кислородные баллоны - и получил ожоги
Источник материала: Tut.by
В Добрушском районе на заправочной станции мужчина получил ожоги. Подробности
Инцидент произошел утром 9 сентября. Мужчина заправлял кислородные баллоны на заправочной станции. Предположительно, в процессе работы заправочный штуцер отошел от вентиля баллона, что привело к вспышке газовоздушной смеси.
Пострадавшего с ожогами доставили в больницу.
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Инцидент произошел утром 9 сентября. Мужчина заправлял кислородные баллоны на заправочной станции.
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