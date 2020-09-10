В Добрушском районе мужчина заправлял кислородные баллоны - и получил ожоги

Источник материала: Tut.by

В Добрушском районе на заправочной станции мужчина получил ожоги. Подробности рассказали в МЧС.





Инцидент произошел утром 9 сентября. Мужчина заправлял кислородные баллоны на заправочной станции. Предположительно, в процессе работы заправочный штуцер отошел от вентиля баллона, что привело к вспышке газовоздушной смеси.

Пострадавшего с ожогами доставили в больницу.