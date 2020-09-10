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Дело КС: Салей находится на Окрестина, Знак - в СИЗО на "Володарке"
10.09.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Следователь провел первые допросы фигуранта дела о призывах к захвату власти члена президиума Координационного совета Ильи Салея, сообщил Sputnik его отец адвокат Василий Салей.
© Sputnik / Виктор Толочко
СК в минувшую среду
"Илья (Илья Салей - Sputnik) из Следственного комитета, где вчера был проведен первый после задержания допрос, доставлен в ИВС на Окрестина", - сказал Василий Салей.
По его словам, на сегодня никаких следственных действий не планируется.
"Насколько мне известно, сегодня к нему в ИВС поедет адвокат", - сказал отец политика.
Он также сообщил, что еще один фигурант этого дела, член президиума КС Максим Знак помещен в СИЗО номер 1 ГУВД Мингорисполкома.
"Максим, как и Маша (Мария Колесникова - Sputnik) находится на "Володарке", - сказала Василий Салей.
© Sputnik / Виктор Толочко
Генеральная прокуратура 19 августа
"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", – заявили тогда в прокуратуре.
На допрос в качестве свидетелей уже вызывали нескольких членов президиума КС: юриста Максима Знака, руководителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского,
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Первыми подозреваемыми по делу о призывах о смене власти стали три члена президиума Координационного совета.
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