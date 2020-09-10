Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Следователь провел первые допросы фигуранта дела о призывах к захвату власти члена президиума Координационного совета Ильи Салея, сообщил Sputnik его отец адвокат Василий Салей.

СК в минувшую среду сообщил о том, что первыми подозреваемыми по данному делу стали Мария Колесникова, Максим Знак и Илья Салей. Расследованием уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, занимается Главное следственное управление СК.

"Илья (Илья Салей - Sputnik) из Следственного комитета, где вчера был проведен первый после задержания допрос, доставлен в ИВС на Окрестина", - сказал Василий Салей.

По его словам, на сегодня никаких следственных действий не планируется.

"Насколько мне известно, сегодня к нему в ИВС поедет адвокат", - сказал отец политика.

Он также сообщил, что еще один фигурант этого дела, член президиума КС Максим Знак помещен в СИЗО номер 1 ГУВД Мингорисполкома.

"Максим, как и Маша (Мария Колесникова - Sputnik) находится на "Володарке", - сказала Василий Салей.

Генеральная прокуратура 19 августа возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета (КС) - речь идет о призывах к захвату власти.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", – заявили тогда в прокуратуре.

На допрос в качестве свидетелей уже вызывали нескольких членов президиума КС: юриста Максима Знака, руководителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского, экс-директора Купаловского театра Павла Латушко , писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич . Их допрашивали в качестве свидетелей. Все, за исключением Алексиевич и Колесниковой, дали показания и подписку о неразглашении.

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