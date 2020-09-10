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"Беларуськалий": протестующего шахтера вывели из шахты и передали медикам

10.09.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Протестующего в Солигорске шахтера вывели из шахты и передали медикам, об этом Sputnik сообщили на предприятии "Беларуськалий".

"Протестующего вывели из шахты. Рабочего передали медикам", - рассказали там.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По словам собеседника агентства, инцидент произошел в комплексе по добыче технической соли, а он только готовился к запуску в момент акции протеста. "Производство не останавливалось, работали в штатном режиме", - сообщили на предприятии.

По информации стачкома "Беларуськалия", протестующему горняку Юрию Корзуну, "применив силу, разрезали наручники", после чего вынесли его из шахты и передали бригаде скорой помощи. "Юрия отправили в приемный покой Солигорской ЦРБ", - отметили в стачкоме.

Напомним, утром в четверг стало известно о том, что шахтер из Солигорска Юрий Корзун устроил протест и приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию в забое. Мужчина написал письмо гендиректору "Беларуськалия" Ивану Головатому и перечислил в нем свои требования. Среди них - прекращение насилия по отношению к протестующим, освобождение арестованных представителей стачкома, отставка президента и другие. Горняк не собирался завершать протест, пока его требования не будут выполнены.

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Теги: Минск
 
 
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На предприятии сообщили, что инцидент произошел в комплексе по добыче технической соли, он никак не повлиял на производственный процесс.
 
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