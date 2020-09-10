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"Беларуськалий": протестующего шахтера вывели из шахты и передали медикам
10.09.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Протестующего в Солигорске шахтера вывели из шахты и передали медикам, об этом Sputnik сообщили на предприятии "Беларуськалий".
"Протестующего вывели из шахты. Рабочего передали медикам", - рассказали там.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в комплексе по добыче технической соли, а он только готовился к запуску в момент акции протеста. "Производство не останавливалось, работали в штатном режиме", - сообщили на предприятии.
По информации стачкома "Беларуськалия", протестующему горняку Юрию Корзуну, "применив силу, разрезали наручники", после чего вынесли его из шахты и передали бригаде скорой помощи. "Юрия отправили в приемный покой Солигорской ЦРБ", - отметили в стачкоме.
Напомним, утром в четверг стало известно о том, что шахтер из Солигорска Юрий Корзун устроил протест и
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На предприятии сообщили, что инцидент произошел в комплексе по добыче технической соли, он никак не повлиял на производственный процесс.
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