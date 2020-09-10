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На зеленой зоне около центральной проходной МАЗа прогуливается лось

10.09.2020 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Очевидцы увидели лося недалеко от проходной завода МАЗ, его пытаются отловить, об этом Sputnik сообщили в "Минском лесопарковом хозяйстве".

"В настоящий момент мы пытаемся поймать лося около Минского автомобильного завода", - рассказали в хозяйстве.

YouTube/Sputnik Беларусь
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Там отметили, что животное намерены усыпить, аккуратно перевести в лес и там выпустить. Информация о судьбе заблудившегося будет обновлена чуть позже.

В Минском городском УМЧС уточнили, если граждане увидели дикое животное в городе, стоит звонить по номеру 101 или обращаться напрямую в "Минское лесопарковое хозяйство".

Напомним, что это далеко не первый случай, когда лесные обитатели прогуливаются по столице. Так в апреле нынешнего года лось был замечен около Национальной библиотеки.

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Теги: Минск
 
 
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Специалистам поступила информации о диком животном, которое находится в районе улицы Центральной в белорусской столице.
 
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