МВД разыскивает жертв псевдобизнесмена Мунякина из Витебска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. В Беларуси разыскивают жертв псевдобизнесмена и блогера Владимира Мунякина из Витебска, его подозревают в мошенничестве, об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По данным МВД, 62-летний мужчина, который ранее уже был судим за мошенничество, нигде не работал и искал партнеров для развития бизнеса.

"В планах его предприятия "АГИС ПРО" значились инновационные проекты "Наукоград" и "Европейский Холливуд" или пуск Интернета 2. В своих интервью и многочисленных рекламных роликах Владимир Мунякин заявлял, что общая сумма планируемых инвестиций должна составить несколько миллиардов долларов. Сотрудники 7-го управления по Витебской области ГУБОПИК МВД установили, что в результате различных махинаций и темных схем Мунякину удалось выманить у потерпевших более 100 тысяч рублей. После этого он перестал выходить на связь, а вскоре покинул Беларусь", - рассказала Чемоданова.

Псевдобизнесмен также проявил себя как блогер и занимался пропагандой в сети.

"На своем Youtube-канале он неоднократно призывал к свержению власти и насилию в отношении сотрудников милиции и членов их семей. Также витебчанин рассказывал в своих роликах, что является едва ли не главным конкурентом действующего президента Республики Беларусь", - отметили в МВД.

При этом мужчина по закону не мог участвовать в президентских выборах в Беларуси, поскольку родился на территории России. Он знал об этом, но активно собирал деньги для проведения своей мнимой избирательной кампании.

"Обманутые партнеры по бизнесу обратились за помощью в милицию. К правоохранителям уже поступило 20 заявлений от граждан со всей страны, которые пострадали от мошеннических действий Владимира Мунякина. Оперативники полагают, что жертв может быть намного больше", - подчеркнули в ведомстве.

В отношении Мунякина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Беларуси ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данной статье ему может грозить тюремный срок от трех до десяти лет со штрафом.

"Если вы также стали жертвой обмана Владимира Мунякина и его предприятия "АГИС ПРО", обратитесь за помощью в ближайшие органы внутренних дел или Следственного комитета", - порекомендовали гражданам в МВД.

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