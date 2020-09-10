Колесникова подала заявление в СК по факту похищения и угроз

Источник материала: Sputnik Беларусь

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, находящаяся под стражей в качестве подозреваемой по уголовному делу о призывах к захвату власти, подала заявление в Следственный комитет по факту похищения и угроз, об этом сообщили в пресс-службе штаба Виктора Бабарико.

Стало известно, что утром в четверг адвокат Колесниковой Людмила Казак передала в СК заявление на имя председателя ведомства Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела.

"В заявлении Мария Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в этот промежуток времени: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы лишения жизни, попытка силой выдворить за пределы Беларуси", ― рассказали в штабе.

Что произошло

Напомним, в понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова предположительно была задержана сотрудниками правоохранительных органов. После этого она перестала выходить на связь, до позднего вечера ее местонахождение не было известно. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении.

После исчезновения представителя оппозиции, на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.

Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым пыталась выехать на территорию Украины. Позже в ведомстве рассказали, что члены КС попытались скрыться, задержать удалось только Марию Колесникову. Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси и оказались на сопредельной территории.

В Госпогранслужбе Украины рассказали, что двое сотрудников аппарата Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов проходят оформление на одном из пунктов пропуска на украинской границе. Колесниковой с ними нет. Позже белорусский Госпогранкомитет заявил о задержании Родненкова и Кравцова. Но украинская сторона опровергла эту информацию.

Позже выяснилось, что Колесникова находится в СИЗО №1 ГУВД Мингорисполкома, так называемой "Володарке". Она проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти. В четверг следователь вызвал ее на первый допрос .

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