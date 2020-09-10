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Колесникова подала заявление в СК по факту похищения и угроз
10.09.2020 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik БеларусьМИНСК, 10 сен – Sputnik. Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, находящаяся под стражей в качестве подозреваемой по уголовному делу о призывах к захвату власти, подала заявление в Следственный комитет по факту похищения и угроз, об этом сообщили в пресс-службе штаба Виктора Бабарико.
Стало известно, что утром в четверг адвокат Колесниковой Людмила Казак передала в СК заявление на имя председателя ведомства Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела.
"В заявлении Мария Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в этот промежуток времени: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы лишения жизни, попытка силой выдворить за пределы Беларуси", ― рассказали в штабе.
Что произошло
Напомним, в понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова предположительно была
После исчезновения представителя оппозиции, на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.
В Госпогранслужбе Украины рассказали, что двое сотрудников аппарата Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов проходят
Позже выяснилось, что Колесникова находится в СИЗО №1 ГУВД Мингорисполкома, так называемой "Володарке". Она проходит
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В понедельник представитель оппозиции была задержана предположительно сотрудниками правоохранительных органов, утром во вторник в Госпогранкомитете сообщили,...
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