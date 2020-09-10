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Двоих хакеров, устроивших компьютерный саботаж госсайтов, осудили в Гродно

10.09.2020 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 10 сен – Sputnik, Инна Гришук. В Гродно осудили двоих хакеров, которые на протяжение года покушались на информационную безопасность сайтов государственных учреждений и предприятий, а также частных фирм. Дело о компьютерном саботаже рассматривал суд Октябрьского района Гродно.

© Pixabay
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Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси, двое обвиняемых в течение года устраивали с помощью специальных программ DoS и DDos-атаки, направляя за очень короткий промежуток времени множество ложных обращений к определенным сайтам. В итоге сайты блокировались и прекращали работать, зачастую находящаяся на них информация терялась. Таким атакам подвергались сайты госучреждений, государственных и некоторых частных фирм.

В суде было доказано полсотни эпизодов преступной деятельности обвиняемых. Иногда они устраивали хакерские атаки по одному, иногда – работали в паре. В одном из случаев представшие перед судом хакеры получили доступ к данным клиентов гостиницы. Попытка добраться до сервера системы видеонаблюдения не удалась. На суде обвиняемые признали себя виновными, признали, что раскаиваются. Это стало смягчающим обстоятельством при вынесении судебного решения.

Обвиняемых суд Октябрьского района Гродно признал виновными в компьютерном саботаже, несанкционированном доступе к компьютерной информации и покушении на такие преступления. Обоим назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы в учреждении открытого типа, или так называемая "химия". Один из обвиняемых частично назначенное наказание уменьшили на один год по закону "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Приговор вступил в законную силу.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Обвиняемые в течение года устраивали DoS и DDos атаки на сайты госучреждений, частных и государственных фирм.
 
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