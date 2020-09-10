Около 40 человек задержаны в ходе протестных акций 9 сентября - МВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 9 сентября задержали в разных регионах страны около 40 человек, сообщили в МВД Беларуси.

Протестные уличные акции начались в Беларуси 9 августа после завершения голосования на президентских выборах и проходят каждый день в Минске и регионах страны. В частности, в минувшую среду в центре столицы прошла уличная акция в поддержку задержанной по делу Координационного совета Марии Колесниковой.

Милицией было задержано несколько ее участников.

"В ходе несанкционированных мероприятий в целом по стране задержано 37 человек, дожидаться суда по административным правонарушениям под стражей будут 26 граждан", - сообщили Sputnik в четверг в отдел информации и общественных связей МВД Беларуси.

Начиная с 9 августа в белорусских судах рассматриваю административные протоколы, составленные за участие несанкционированных уличных акциях, суды назначают штрафы и сутки ареста.

В первые дни протестных акций, по информации МВД, были задержаны около семи тысяч человек, сотни пострадали.

Читайте также: