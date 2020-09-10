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СК отказался возбуждать дело по задержанию журналистов в Минске и Бресте

10.09.2020 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Следственный комитет Беларуси не стал возбуждать уголовное дело по факту задержания в стране репортеров 27 августа, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Организация обращалась в ведомство 28 августа. В своем заявлении она привела обоснования о необходимости в возбуждении уголовного дела по статье 198 Уголовного кодекса ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста").

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Белорусская ассоциация журналистов" получила ответ от начальника отдела по работе с обращениями граждан центрального аппарата СК: "Сообщаем, что изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и принятия решений в порядке, установленным уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется", - говорится в сообщении.

По информации БАЖ, 27 августа были задержаны 47 журналистов в Минске и Бресте.

"Сотрудники милиции в произвольном порядке уничтожали исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. Все это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения профессиональной техники журналистов", - рассказали в ассоциации.

Напомним, что в Минске были задержаны не только белорусские, но и иностранные репортеры. Ряд из них были лишен аккредитации, журналисты были вынуждены покинуть территорию Беларуси. На белорусских журналистов составили протоколы за участие в несанкционированной акции.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании 47 репортеров, включая иностранных - ряд из них затем был лишен аккредитации.
 
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