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КГК передал уголовное дело сотрудников PandaDoc в Следственный комитет

10.09.2020 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен ― Sputnik. Предварительное следствие по делу четырех сотрудников IT-компании PandaDoc будет вести Центральный аппарат Следственного комитета Беларуси, сообщил Sputnik адвокат Антон Гашинский. 

© Sputnik / Виктор Толочко
PandaDoc после задержания сотрудников: работа офиса в Минске парализована

Четыре топа PandaDoc были задержаны оперативниками Департмента финансовых расследований КГК, к ним была применена мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

"Сегодня всех четырех забрали из СИЗО на Володарского и доставили в здание Следственного комитета. Адвокатов туда не пустили", ― сказал Гашинский.

По его словам, дело из ДФР КГК, которые задерживали сотрудников компании, передано для продолжения расследования в Центральный аппарат СК. 

Гашинский сообщил, что адвокаты задежарнных в настоящее время пишут жалобу на то, что их не допустили к клиентам.

Он напомнил, что четыре сотрудника PandaDoc — бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап задержаны по ч.4 ст. 2010 (хищение в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. 

© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
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Компания CEO PandaDoc создала программное обеспечение для автоматизации документооборота. Только с 2017 она привлекла 50 миллионов долларов, из которых 20 – в инвестициях. Одним из ее основателей является Микита Микадо, работающий сейчас в США. Ранее он записал видеообращение к силовикам с предложением личной помощи всем, кто оказался на грани увольнения, после чего был создан специальный фонд, собравший более двух миллионов долларов в качестве поддержки уволенных правоохранителей, сотрудников телевидения и бастующих рабочих. 

После задержания сотрудников PandaDoc бизнесмен заявил, что работа минского офиса парализована, и он намерен закрыть компанию в Беларуси и создать альтернативу ПВТ в другой стране.

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Теги: Минск
 
 
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Фигурантов дела из СИЗО доставили в СК, однако защиту пока не пускают к задержанным, сообщил адвокат.
 
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