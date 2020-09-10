КГК передал уголовное дело сотрудников PandaDoc в Следственный комитет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен ― Sputnik. Предварительное следствие по делу четырех сотрудников IT-компании PandaDoc будет вести Центральный аппарат Следственного комитета Беларуси, сообщил Sputnik адвокат Антон Гашинский.

Четыре топа PandaDoc были задержаны оперативниками Департмента финансовых расследований КГК, к ним была применена мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

"Сегодня всех четырех забрали из СИЗО на Володарского и доставили в здание Следственного комитета. Адвокатов туда не пустили", ― сказал Гашинский.

По его словам, дело из ДФР КГК, которые задерживали сотрудников компании, передано для продолжения расследования в Центральный аппарат СК.

Гашинский сообщил, что адвокаты задежарнных в настоящее время пишут жалобу на то, что их не допустили к клиентам.

Он напомнил, что четыре сотрудника PandaDoc — бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап задержаны по ч.4 ст. 2010 (хищение в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Компания CEO PandaDoc создала программное обеспечение для автоматизации документооборота. Только с 2017 она привлекла 50 миллионов долларов, из которых 20 – в инвестициях. Одним из ее основателей является Микита Микадо, работающий сейчас в США. Ранее он записал видеообращение к силовикам с предложением личной помощи всем, кто оказался на грани увольнения, после чего был создан специальный фонд, собравший более двух миллионов долларов в качестве поддержки уволенных правоохранителей, сотрудников телевидения и бастующих рабочих.

После задержания сотрудников PandaDoc бизнесмен заявил, что работа минского офиса парализована, и он намерен закрыть компанию в Беларуси и создать альтернативу ПВТ в другой стране.

Читайте также:

Топ-менеджера компании Микиты Микадо обвиняют в хищении в крупном размере

в крупном размере В компании бизнесмена, предложившего работу силовикам , проходит обыск

, проходит обыск Подробности задержания соучредителя KYKY и The Village Александра Василевича