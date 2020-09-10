В порту Бейрута полыхает пожар. Недавно там был взрыв из-за которого в руинах оказался почти весь город

Источник материала: Tut.by

В порту Бейрута на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов полыхает пожар. Об этом сообщает Al Arabiya .



Фото: Reuters

По данным телеканала, пожар начался на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта.

Причина возгорания неизвестна. На месте ЧП работают пожарные машины, приехали также несколько машин скорой.

Рабочие срочно покидают территорию порта. Жителям близлежащих районов рекомендуют не открывать окна.

This is the Beirut port right now. The nightmare continues. Open all your windows and stay away from them. pic.twitter.com/DpjSK1YHYB — Grave Jones (@gravejonesmusic) September 10, 2020

Напомним, 4 августа на территории порта прогремел мощный взрыв. Тогда погибли более 100 человек, пострадали более четырех тысяч.