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В порту Бейрута полыхает пожар. Недавно там был взрыв из-за которого в руинах оказался почти весь город
Источник материала: Tut.by
В порту Бейрута на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов полыхает пожар. Об этом сообщает
По данным телеканала, пожар начался на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта.
Причина возгорания неизвестна. На месте ЧП работают пожарные машины, приехали также несколько машин скорой.
Рабочие срочно покидают территорию порта. Жителям близлежащих районов рекомендуют не открывать окна.
Напомним, 4 августа на территории порта
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В порту Бейрута полыхает пожар. Недавно там был взрыв из-за которого в руинах оказался почти весь город
Причина возгорания неизвестна. На месте ЧП работают пожарные машины, приехали также несколько машин скорой.
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