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В порту Бейрута полыхает пожар. Недавно там был взрыв из-за которого в руинах оказался почти весь город

10.09.2020 15:39 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В порту Бейрута на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов полыхает пожар. Об этом сообщает Al Arabiya.


Фото: Reuters

По данным телеканала, пожар начался на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта.

Причина возгорания неизвестна. На месте ЧП работают пожарные машины, приехали также несколько машин скорой.

Рабочие срочно покидают территорию порта. Жителям близлежащих районов рекомендуют не открывать окна.

Напомним, 4 августа на территории порта прогремел мощный взрыв. Тогда погибли более 100 человек, пострадали более четырех тысяч.

 
 
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Причина возгорания неизвестна. На месте ЧП работают пожарные машины, приехали также несколько машин скорой.
 
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