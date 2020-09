В порту Бейрута полыхает пожар. Недавно там был взрыв из-за которого в руинах оказался почти весь город

Источник материала: Tut.by

В порту Бейрута на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов полыхает пожар. Об этом сообщает Al Arabiya .

По данным телеканала, пожар начался на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта.

Причина возгорания неизвестна. На месте ЧП работают пожарные машины, приехали также несколько машин скорой.

Рабочие срочно покидают территорию порта. Жителям близлежащих районов рекомендуют не открывать окна.