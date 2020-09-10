Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко полагает, что погромы во время протестных акций в Минске обходятся властям дорого.

Данное заявление глава государства сделал в четверг в ходе представления в Генеральной прокуратуре нового ее главы – Андрея Шведа.

По словам Лукашенко, на устранение последствий беспорядков на минских улицах уходят значительные суммы, поэтому граждане, причинившие ущерб, обязаны эти затраты возмещать.

"После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал, никто не заплатил", – цитирует президента БелТА .

Глава государства уточнил, что граждане должны знать: в случае порчи какого-либо имущества они будут нести материальную ответственность.

"Чтобы люди понимали: если ты нагадил, что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет", – заявил он.

Напомним, что в Беларуси протесты начались после выборов президента 9 августа. Первое время они жестко подавлялись силовиками. При этом сотни людей получили травмы. Трое граждан, по официальным данным МВД, погибли. Затем акции стали носить мирный характер. Их поддержали некоторые медики, рабочие на ряде предприятий, сотрудники сферы культуры и IT.

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