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Лукашенко о "погромах" в Минске: что-то поломал – заплати
10.09.2020 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко полагает, что погромы во время протестных акций в Минске обходятся властям дорого.
© Sputnik / Алексей Майшев
Данное заявление глава государства сделал в четверг в ходе представления в Генеральной прокуратуре нового ее главы – Андрея Шведа.
По словам Лукашенко, на устранение последствий беспорядков на минских улицах уходят значительные суммы, поэтому граждане, причинившие ущерб, обязаны эти затраты возмещать.
"После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал, никто не заплатил", – цитирует президента
Глава государства уточнил, что граждане должны знать: в случае порчи какого-либо имущества они будут нести материальную ответственность.
"Чтобы люди понимали: если ты нагадил, что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет", – заявил он.
Напомним, что в Беларуси
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Глава государства уточнил, что граждане должны знать: в случае порчи какого-либо имущества они будут нести материальную ответственность.
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