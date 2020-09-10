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Водитель легковушки врезался в осветительную мачту на МКАД

10.09.2020 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Водитель легкового автомобиля Renault серьезно пострадал в результате аварии, произошедшей в четверг днем на внешнем кольце МКАД.

По информации ОГАИ Заводского РУВД столицы, мужчина 1964 года рождения двигался со стороны улицы Чижевских в направлении Свислочской, в какой-то момент он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту.

"В результате ДТП водитель автомашины Renault получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения", - рассказали в ГАИ.

На место происшествия выбывали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД г. Минска, в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными и осторожными при управлении транспортным средством, выбирать скоростной режим согласно складывающейся дорожной обстановке и не отвлекаться во время движения.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
 
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